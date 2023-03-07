С блогеров соберут миллионы налогов

Фитнес-инструктору и блогеру Валерии Чекалиной предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере более 300 млн руб. Ее супругу Артему Чекалину инкриминировали пособничество в этом. Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде и сейчас, по некоторым данным, рассматривают вопрос о добровольном погашении недоимки, что, согласно закону, освободит их от уголовной ответственности. Останавливаться только на этих блогерах следствие не собирается.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Валерия и Артем Чекалины

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении супругов Чекалиных по факту уклонения и пособничества в уклонении физического лица от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ), было возбуждено 20 февраля 2023 года. Однако с соответствующим постановлением фигурантов следователь Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве ознакомил лишь на днях, когда в сопровождении бойцов Росгвардии прибыл к ним с обыском в расположенный в Красногорске таунхаус. По окончании этого мероприятия с Чекалиных взяли подписку о невыезде. Вчера же им предъявили соответствующие обвинения.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель Валерия Чекалина, известная подписчикам под именем Lerchek, с июля 2020 по июль 2022 года применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год. Однако обогатилась 30-летняя блогер за счет реализации фитнес-марафонов (стоимость месячного курса около 3 тыс. руб.) за этот период, как считают правоохранители, «в существенно большем размере».

При этом переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные этим налоговым режимом НДС и НДФЛ Lerchek не захотела. А чтобы скрыть доходы, занялась, по версии СКР, незаконным «дроблением» своего бизнеса с помощью мужа и других родственников.

В итоге доходы от продажи тысяч пакетов онлайн-марафонов по созданию «идеального тела» и косметики распределялись на расчетные счета, открытые на имя различных ИП. За счет этого бюджет, как полагает следствие, недополучил налогов более чем на 311 млн руб.

Свое ИП Валерия Чекалина зарегистрировала в 2018 году. Основным видом деятельности заявлено представление в средствах массовой информации и различные виды торговли. В Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) на Валерию и Артема Чекалиных подписаны 10,4 млн и 4 млн пользователей соответственно. У Telegram-канала Lerchek более 691 тыс. подписчиков. Именно через соцсети блогеры и предлагали свои онлайн-марафоны для быстрого похудания. При этом каждый покупатель пакета становился участником лотереи «Колесо фортуны» с призами в виде квартир, автомобилей, дорогих телефонов. Впрочем, если кто-то и выигрывал, то, как правило, лишь косметику от бренда Letique, создателем которого является сама блогер Чекалина.

Кстати, в июне прошлого года за пиар-акцию, во время которой прямо на дороге на Патриарших прудах Lerchek устроила раздачу подписчикам своих косметических средств, Пресненский суд оштрафовал ее на 20 тыс. руб. Из решения суда следовало, что скопление желающих заполучить от блогера подарки препятствовало движению автотранспорта и пешеходов.

Кроме того, Валерия Чекалина является учредителем ООО «Би фит», выручка которого в 2021 году составила 2,9 млрд руб. Компания по сути занимается тем, чем и ИП Валерии Чекалиной. Гендиректором «Би фит» значится Артем Чекалин.

По данным источника «Ъ», после предъявления обвинения блогеры Чекалины раздумывают над тем, чтобы погасить все налоговые претензии. Согласно действующему законодательству, в этом случае уголовное преследование в отношении фигурантов будет прекращено.

Между тем, по данным источника «Ъ» в ГСУ СКР, в ближайшее время не исключено возбуждение еще целого ряда аналогичных уголовных дел, поскольку сейчас ведомство проверяет и других блогеров, которые могут использовать подобные схемы минимизации налогов. Впрочем, совершенно очевидно, что подследственные предпочтут добровольно возместить недоимки, а не доводить дело до суда.

Олег Рубникович