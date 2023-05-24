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Коммерсантъ FM
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ТАСС: сенаторы предложили правительству обсудить налогообложение доходов блогеров

Сенаторы предложили правительству России рассмотреть возможность введения налогообложения для физических и юридических лиц на доходы в интернете, в том числе полученные от блогерской деятельности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проект постановления Совета федерации «О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста».

Документ подготовил комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. Его планируют принять на заседании в среду, 24 мая. «Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете»,— сказано в нем.

Глава комитета Анатолий Артамонов пояснил ТАСС, что в постановлении также идет речь о блогерской деятельности. Его заместитель в комитете Андрей Епишин дополнил, что для создания соответствующего механизма налогообложения для блогеров могут потребоваться поправки в Налоговый кодекс. По его словам, режимы налогообложения для блогеров пока подробно не обсуждались. Кроме этого, конкретных поручений в адрес комитета пока нет, инициатива обсуждалась только на экспертном уровне.

Весной СКР возбудил уголовные дела по факту неуплаты налогов и отмывании денег в отношении трех крупных блогеров. Блогера Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму около 1 млрд руб., Валерию Чекалину — на более 311 млн руб., Александру Митрошину — на 127 млн руб. В СКР сообщали, что госпожа Блиновская выплатила 10 млн руб. из своей задолженности. Госпожа Митрошина и госпожа Чекалина полностью погасили свои долги перед ФНС.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «ФНС подписалась на блоги».

Олеся Павленко

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