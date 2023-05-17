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Коммерсантъ FM
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ФНС проводит проверку бывшего рекламного агентства Анастасии Ивлеевой

Федеральная налоговая служба инициировала проверку в отношении рекламного агентства, которое принадлежало блогеру Анастасии Ивлеевой. Также проверяется еще 20 связанных с ней компаний, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к правительству источник.

Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Анастасия Ивлеева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Два агентства, сотрудничающих с Анастасией Ивлеевой, подтвердили «Ведомостям» получение уведомлений от ФНС. По их словам, ФНС запрашивает информацию по сделкам с блогером.

Telegram-канал Shot сегодня, 17 мая, сообщал, что у рекламного агентства «Ивлеева продашкн» запросили договоры, акты приема-передачи, счета на оплату по контрактам, деловую переписку с 2020 по 2022 год. По информации Telegram-канала Mash, уведомление от ФНС агентство получило 12 мая.

C февраля 2023 года Анастасия Ивлеева не является владельцем агентства: она передала 100% своих активов некой Анне Семаковой. В 2021 году Анастасия Ивлеева стала самым богатым блогером по версии Forbes с заработком $2,7 млн. У блогера 19 млн подписчиков в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной Meta).

С начала весны против трех российских блогеров: Валерии Чекалиной, Александры Митрошиной и Елены Блиновской — завели уголовные дела по обвинению в неуплате налогов и отмыванию средств. 2 мая «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что ФНС проверяет доходы блогеров-инфобизнесменов с большим количеством подписчиков в соцсетях.

Подробности — в материале «Ъ» «ФНС подписалась на блоги».

Лусине Баласян

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