«Ведомости»: ФНС проводит проверки популярных российских блогеров-инфобизнесменов

Федеральная налоговая служба проводит проверку доходов блогеров-инфобизнесменов с большим количеством подписчиков в соцсетях. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники и участников рынка.

По информации газеты, ФНС стала заниматься индустрией инфобизнеса в начале 2022 года. Тогда налоговики стали уведомлять блогеров о том, что они должны декларировать доходы и платить налоги. В ведомстве также стали разрабатывать методику поиска случаев уклонения от налогов среди блогеров, а также инструменты привлечения к ответственности.

По словам основатель рекламного агентства Digital Church Марк Хлуднев, в ФНС понимали, что многие крупные блогеры часто скрывают свои доходы, которые могут составлять десятки миллиардов рублей. «К нам представители налоговой приходят потому, что многие блогеры работают как ИП и самозанятые, что привлекает к ним внимание налоговой. Все это сводится к тому, что мы присылаем документы в ФНС и все»,— сказал господин Хлуднев в разговоре с газетой.

В последние месяцы уголовные дела по фактов уклонения от уплаты налогов против блогеров Валерии Чекалиной, Александры Митрошиной и Елены Блиновской. В СКР сообщали, что они дробили свои доходы с помощью сетей подконтрольных ИП, которые использовали упрощенную систему налогообложения.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «ФНС подписалась на блоги».

Олеся Павленко