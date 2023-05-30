Путин об атаке беспилотников на Москву: ПВО сработало штатно, но есть над чем работать

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24» прокомментировал атаку беспилотников на Москву и Подмосковье, которая произошла сегодня утром. Конкуренция между РФ и Украиной после распада СССР была неизбежна, но предполагалось, что она пойдет цивилизованным образом, сказал он.

Президент сказал, что Россия на Украине наносит удары по объектам военной инфраструктуры. В частности, по его словам, два-три дня назад был атакован штаб украинской разведки (ГУР). В ответ, считает президент, Киев наносит удары по жилым зданиям для «запугивания» Москвы.

«Мы уже говорили о возможностях нанесения удара по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад. В ответ киевский режим выбрал путь запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности»,— сказал Владимир Путин в ходе посещения центра креативного пространства «Зотов».

«Система ПВО сработала штатно, есть над чем работать»,—добавил глава государства.

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