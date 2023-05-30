Шойгу: Киев осуществил террористическую атаку беспилотниками по гражданским объектам

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что утром 30 мая Украина «осуществила террористическую акцию в Московском регионе». По его словам, атака БПЛА велась «по гражданским объектам». По версии военного ведомства, из восьми украинских БПЛА три были подавлены средствами РЭБ в Москве, еще пять сбиты комплексом «Панцирь» в Подмосковье.

«Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам. В ней было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они поражены»,— утверждает господин Шойгу.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько домов получили незначительные повреждения, жителей двух домов эвакуировали. Кремль назвал работу Минобороны и действия региональных властей успешными. По данным «Ъ», СКР возбудит дело о терроризме, покушении на массовое убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 205, 30, 105 и 167 УК).

Подробности — в публикации «Ъ» «Москва проснулась от налета».

Лаура Кеффер