Песков: атака Москвы беспилотниками — это ответ на удары по центру принятия решений в Киеве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой беспилотников на Москву сегодня, 30 мая. По словам господина Пескова, обращений к гражданам по поводу произошедшего президент пока не планирует. Работу Минобороны и действия региональных властей Дмитрий Песков считает успешными.

«Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО. Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье (28 мая.— "Ъ")»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

На вопрос «Ъ FM» о том, как Кремль оценивает защищенность Москвы и нужны ли какие-то дополнительные средства, Дмитрий Песков сказал, что не может комментировать эту тему, и переадресовал вопрос Минобороны. На уточняющий вопрос о том, к чему теперь должны быть готовы граждане, если к ним в окно может прилететь беспилотник, господин Песков отвечать не стал. «Все остальные вопросы я оставляю без ответа. Я сказал по этой теме все, что хотел и мог сказать»,— добавил он.

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