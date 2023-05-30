Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков: атака Москвы беспилотниками — это ответ на удары по центру принятия решений в Киеве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой беспилотников на Москву сегодня, 30 мая. По словам господина Пескова, обращений к гражданам по поводу произошедшего президент пока не планирует. Работу Минобороны и действия региональных властей Дмитрий Песков считает успешными.

«Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО. Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье (28 мая.— "Ъ")»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

На вопрос «Ъ FM» о том, как Кремль оценивает защищенность Москвы и нужны ли какие-то дополнительные средства, Дмитрий Песков сказал, что не может комментировать эту тему, и переадресовал вопрос Минобороны. На уточняющий вопрос о том, к чему теперь должны быть готовы граждане, если к ним в окно может прилететь беспилотник, господин Песков отвечать не стал. «Все остальные вопросы я оставляю без ответа. Я сказал по этой теме все, что хотел и мог сказать»,— добавил он.

Новость дополняется.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...