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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль «Роснефти» в 2022 году упала на 7,9%

Чистая прибыль «Роснефти» в 2022 году упала на 7,9%, до 813 млрд руб. Падение обусловлено передачей активов во внешнее управление в Германии и волатильностью курса рубля. Соответствующие данные опубликованы в финансовом отчете на официальном сайте компании.

«Динамика показателя была во многом обусловлена влиянием неденежных факторов. Достигнутый уровень чистой прибыли является солидной базой для выплаты дивидендов за отчетный год»,— указано в отчете.

Показатель EBITDA вырос на 9,5% год к году (2,551 трлн руб. против 2,330 трлн руб. годом ранее), выручка — на 3,2% год к году. Объем капитальных затрат превысил 1,1 трлн руб., показав рост на 7,9% относительно 2021 года.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Компании также удалось сократить уровень финансового долга и задолженности по предоплатам на 0,7 трлн руб. в сравнении с началом года. Отношение чистого финансового долга к EBITDA к концу отчетного периода составило 1,3х.

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