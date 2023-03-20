Чистая прибыль «Роснефти» в 2022 году упала на 7,9%, до 813 млрд руб. Падение обусловлено передачей активов во внешнее управление в Германии и волатильностью курса рубля. Соответствующие данные опубликованы в финансовом отчете на официальном сайте компании.

«Динамика показателя была во многом обусловлена влиянием неденежных факторов. Достигнутый уровень чистой прибыли является солидной базой для выплаты дивидендов за отчетный год»,— указано в отчете.

Показатель EBITDA вырос на 9,5% год к году (2,551 трлн руб. против 2,330 трлн руб. годом ранее), выручка — на 3,2% год к году. Объем капитальных затрат превысил 1,1 трлн руб., показав рост на 7,9% относительно 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Компании также удалось сократить уровень финансового долга и задолженности по предоплатам на 0,7 трлн руб. в сравнении с началом года. Отношение чистого финансового долга к EBITDA к концу отчетного периода составило 1,3х.