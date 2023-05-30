Собянин: после атаки БПЛА за медицинской помощью обратились два человека

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что никто из жителей домов, поврежденных атакой БПЛА, серьезно не пострадал. Медицинская помощь потребовалась двум людям.

«За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте»,— написал глава города в Telegram-канале.

На местах происшествий работают экстренные службы, дежурит несколько бригад скорой помощи, добавил господин Собянин.

Утром 30 мая глава города сообщил, что в результате атаки БПЛА были незначительно повреждены несколько зданий. Немногим ранее информацию о взрыве в Новой Москве подтвердило МЧС. Известно, что аэропорт Внуково, расположенный менее чем в 10 км от места инцидента, работает в штатном режиме.