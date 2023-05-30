Московские аэропорты работают штатно после атаки беспилотников на город

Аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно, сообщает ТАСС. Сегодня Москва подверглась атаке беспилотников. Известно о двух поврежденных домах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о работе ПВО в регионе.

«Беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома зафиксировано не было. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию»,— сообщили агентству в пресс-службе Домодедово.

Представители аэропортов Внуково и Жуковский также отметили, что работают в штатном режиме. В Шереметьево задержек рейсов не зафиксировано (данные «Яндекс Расписания»).

О том, что на подлете к столице было сбито несколько беспилотников, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил сегодня утром. Мэр Москвы Сергей Собянин в те же часы указал, что БПЛА попали в несколько зданий.