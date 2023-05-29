В «Челси» будет все под контролем

В поисках выхода из глубокого кризиса «Челси», как и предполагалось, назначил новым главным тренером Маурисио Почеттино, который когда-то неплохо руководил другим известным лондонским клубом — «Тоттенхемом». Эксперты не исключают, что Почеттино пришел в английскую команду в удачный именно для себя момент. Судя по всему, у переживших кошмарный сезон и потерявших доверие со стороны болельщиков новых владельцев «Челси» не будет иного выхода, кроме как согласиться на полный контроль над клубом его наставника, к которому привык аргентинец и которого был лишен на предыдущем месте работы — во французском ПСЖ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино имеет опыт успешной работы в Английской премьер-лиге с «Тоттенхемом»

Фото: Jean Catuffe / DPPI / AFP Новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино имеет опыт успешной работы в Английской премьер-лиге с «Тоттенхемом»

Фото: Jean Catuffe / DPPI / AFP

На следующий день после завершения чемпионата Англии «Челси» объявил о назначении новым главным тренером 51-летнего Маурисио Почеттино. Он подписал с клубом двухлетний контракт с опцией продления на сезон. Договор вступит в силу 1 июля. В официальном пресс-релизе «Челси» аргентинец назван «тренером мирового класса с потрясающим послужным списком». А в заявлении двух спортивных директоров клуба — Пола Уинстэнли и Лоренса Стюарта — упоминаются его «опыт», «лидерские качества», «характер» и даже владение различными иностранными языками, которые помогут «Челси» «двигаться вперед».

На самом деле точной, конечно, была бы формулировка не про «движение вперед», подразумевающая все-таки переход от хорошего к лучшему, а про стремление с помощью Маурисио Почеттино выползти из глубокой ямы.

Его появление — попытка исправить кошмарную ситуацию, в которой клуб очутился после того, как прошлым летом сменил владельца — продавшего команду Романа Абрамовича на консорциум предпринимателей во главе с американцем Тоддом Бёли. Новые хозяева инвестировали в клуб колоссальные средства, потратив на кадровые усиления в рамках двух трансферных окон рекордную сумму — около £550 млн. Однако вместо взлета «Челси» потерпел катастрофу на всех фронтах, превратившись в бесспорного неудачника номер один среди всех континентальных грандов. Он достаточно рано вылетел из Кубка Англии и Кубка Английской лиги, в четвертьфинале Лиги чемпионов проиграл «Реалу», а в национальном первенстве умудрился занять 12-е место.

По сути, весь сезон был сплошным кошмаром, который сопровождался беспрецедентной тренерской чехардой.

Начинал его «Челси» с Томасом Тухелем, которого отправили в отставку после первых же осечек, еще в сентябре. Грэм Поттер, преемник Тухеля, продержался в клубе до апреля. После этого несколько дней «Челси» тренировал помощник Поттера Бруно Сальтор, а потом команду доверили ее бывшей легенде Фрэнку Лэмпарду, у которого тоже ничего путного сделать с доставшимся ему роскошным по стоимости и звучности имен составом — с Энцо Фернандесом и Мейсоном Маунтом, Калиду Кулибали и Кристианом Пулишичем, Каем Хаверцем и Рахимом Стерлингом, Пьер-Эмериком Обамеянгом и Марком Кукурельей, Хакимом Зиешем и Сесаром Аспиликуэтой — не вышло.

Почему в поисках «антикризисного» наставника выбор владельцев «Челси» пал именно на Маурисио Почеттино, объяснить довольно просто. Он в принципе давно входит в категорию безусловно топовых со всех точек зрения — знания тактических трендов, умения мотивировать игроков — тренеров и к тому же довольно долго и эффективно трудился в Английской премьер-лиге (АПЛ). В 2014 году Почеттино перебрался из «Саутгемптона» в «Тоттенхем», который переживал что-то наподобие кризиса или как минимум застоя. При аргентинце он резко добавил. В 2016 и 2017 годах лондонцы участвовали в «золотой гонке» чемпионата, во втором случае добыв серебро, а в 2019-м прорвались в финал Лиги чемпионов, уступив в нем «Ливерпулю». В следующем сезоне Почеттино уволили, и этот шаг многие аналитики восприняли как ошибку.

Правда, следующий этап карьеры Маурисио Почеттино был куда неоднозначнее, что ли. В АПЛ тренер возвращается после длившегося три с половиной года перерыва. Большую часть этого периода жизни он провел, руководя французским футбольным гигантом ПСЖ, с которым за полтора сезона впечатляющих результатов не добился. Парижане привычно оступались в play-off Лиги чемпионов, а в 2021 году умудрились даже отдать золото национального первенства обладающему совсем скромными на фоне их собственных возможностями «Лиллю».

Но BBC в колонке, посвященной приходу в «Челси» Маурисио Почеттино, все же настаивает на том, что речь идет о перспективном альянсе во многом потому, что состоялся этот приход в удачный для аргентинца момент. В «Тоттенхеме» он показал себя в первую очередь мастером по отлаживанию состоящего из качественных деталей, но отчего-то поскрипывающего механизма, а также «оживлению» скисающих игроков — и молодых, и уже матерых.

Но для того, чтобы эти специфические достоинства Почеттино проявились, ему потребовались практически полный, без вмешательства топ-менеджмента, контроль над командой и возможность принимать любые, пусть на первый взгляд спорные и непопулярные, решения.

Проблемы же в ПСЖ у него возникли оттого, что в парижском клубе у тренера традиционно скорее подчиненная, нежели основная роль. BBC убеждена, что после жуткого сезона у Тодда Бёли и его бизнес-партнеров, потерявших доверие фанов, нет иного выхода, кроме как предоставить Маурисио Почеттино тот самый абсолютный контроль, возможность экспериментировать без оглядки на сиюминутные результаты и, таким образом, обеспечить ему долговременное пребывание в «зоне комфорта».

Алексей Доспехов