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«Челси» нанял тренера для «Реала»

Перед четвертьфиналом Лиги чемпионов лондонцы вернули на пост наставника Фрэнка Лэмпарда

Руководство «Челси», занимающего лишь 11-е место в чемпионате Англии, но готовящегося к четвертьфиналу Лиги чемпионов против мадридского «Реала», сделало довольно неожиданный ход — вернуло на пост главного тренера Фрэнка Лэмпарда. На данный момент лучший бомбардир в истории лондонского клуба, уже возглавлявший его с 2019 по 2021 год, но пока не добившийся каких-либо успехов на тренерском поприще, выглядит временной фигурой. Последним местом работы Лэмпарда был «Эвертон», который под его руководством превратился в одного из аутсайдеров Английской премьер-лиги (АПЛ).

Фрэнк Лэмпард

Фрэнк Лэмпард

Фото: Ian Walton, File / AP

Фрэнк Лэмпард

Фото: Ian Walton, File / AP

«Челси» объявил о заключении контракта до конца сезона с главным тренером Фрэнком Лэмпардом. 44-летний англичанин оказался уже четвертым специалистом, которому доведется руководить лондонским клубом по ходу нынешнего сезона. Он начинал его под руководством Томаса Тухеля, которого в сентябре сменил Грэм Поттер, уволенный, в свою очередь, 3 апреля. А на предыдущий матч АПЛ, завершившийся на своем поле нулевой ничьей с «Ливерпулем», «Челси» выводил испанец Бруно Сальтор.

В целом нынешний сезон складывается для «Челси» катастрофически неудачно. За девять туров до конца чемпионата Англии он занимает 11-е место, отставая от четвертого места, «зоны Лиги чемпионов», на 11 очков.

Кроме того, лондонцы уже выбыли из Кубка Англии и Кубка Английской лиги. Поэтому единственным шансом спасти сезон для них является Лига чемпионов, в которой они дошли до четвертьфинала и в среду проведут первую встречу на этой стадии с «Реалом».

В такой ситуации назначение Фрэнка Лэмпарда выглядит неожиданностью. Его предыдущий период работы в «Челси», с лета 2019 года по зиму 2021-го, получился крайне невразумительным, притом что потенциал у того состава, как выяснилось чуть позже, был огромный. Команда, которая под руководством Лэмпарда занимала лишь девятое место в чемпионате Англии, через несколько месяцев после его увольнения, уже с Томасом Тухелем, не только финишировала четвертой в первенстве, но и выиграла Лигу чемпионов. Следующим местом работы Фрэнка Лэмпарда стал «Эвертон». Прибегнув к его услугам в январе 2022 года ровно на 12 месяцев, известный клуб из Ливерпуля с довольно сильным подбором исполнителей вынужден сейчас бороться за выживание.

Впрочем, решению нынешних хозяев «Челси» Тодда Бёли и Бедада Эгбали все-таки можно найти свое объяснение. Очевидно, что Сальтор выглядел крайне слабой фигурой. Войдя в штаб Поттера семь месяцев назад, он не имел даже минимального опыта тренерской работы.

Тем временем перед противоборством с «Реалом» лондонцам требовался специалист, который, с одной стороны, обладал бы определенной квалификацией, а с другой — был бы готов принять на себя удар на случай вполне возможного фиаско.

И легендарный Лэмпард, который забил за «Челси» 211 голов, что является клубным рекордом, и до сих пор остается любимцем болельщиков, прекрасно подходит на эту роль.

Парадоксальность нынешней ситуации состоит в том, что ни «Челси», ни Фрэнк Лэмпард практически ничего не теряют. Приобрести же оба могут много — если, конечно, новому тренерскому штабу чудесным образом удастся быстро улучшить игру команды и обеспечить результат в Лиге чемпионов. Если же у Лэмпарда ничего не выйдет, то летом его контракт просто не продлят.

«Челси» пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов

Тем временем у Бёли и Эгбали есть возможность основательно рассмотреть другие, более статусные кандидатуры. В их перечень входят и немец Юлиан Нагельсман, недавно потерявший работу в «Баварии», и испанец Луис Энрике, который работал в сборной Испании и «Барселоне», а недавно, по данным британской прессы, побывал в Лондоне и представил руководству «Челси» свой план развития клуба. В том же списке, по данным Daily Mail, находится Антонио Конте, освобожденный в марте от работы в «Тоттенхеме». Он приводил «Челси» к победе в чемпионате Англии весной 2018 года. Как бы то ни было, приветствуя возвращение Лэмпарда в своем официальном заявлении, хозяева «Челси» подчеркнули, что «скрупулезный процесс поиска постоянного главного тренера» продолжается.

Евгений Федяков

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