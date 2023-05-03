Лионель Месси вылетел из Парижа

Пребывание Лионеля Месси в ПСЖ, по всей видимости, подошло к концу. Руководство парижского клуба пошло на прямой конфликт со своей главной звездой, подвергнув аргентинца двухнедельной дисквалификации за его несогласованный визит в Саудовскую Аравию. Вероятнее всего, сам чемпион мира-2022, контракт которого с ПСЖ истекает уже этим летом, не мог не знать о том, что катарские владельцы ПСЖ будут возмущены его «самоволкой». Похоже, и сам Месси со своим будущим уже определился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ближайшее время пути форварда ПСЖ Лионеля Месси (слева) и главного тренера парижан Кристофа Гальтье могут разойтись

Фото: Alessio Morgese / NurPhoto / Getty Images В ближайшее время пути форварда ПСЖ Лионеля Месси (слева) и главного тренера парижан Кристофа Гальтье могут разойтись

Фото: Alessio Morgese / NurPhoto / Getty Images

Лидер чемпионата Франции по футболу ПСЖ на две недели отстранил от работы свою главную звезду — Лионеля Месси. Семикратному обладателю «Золотого мяча», чемпиону мира 2022 года, признанному ровней самому Диего Марадоне, не будет позволено ни тренироваться с командой, ни играть за нее в официальных матчах. Кроме того, ПСЖ удержит зарплату Месси за две недели. По неофициальным данным, зарплата аргентинца в Париже составляет около €35 млн в год. То есть недосчитается он примерно €1,35 млн. Парижане официально не подтвердили и не опровергли информацию о санкциях в отношении Месси, но о том, что отношения между клубом и 35-летним форвардом достигли нижней точки, сообщил сразу ряд источников. Издания L’Equipe, RMC Sport, агентство AFP дружно со ссылкой на свои контакты в ПСЖ подтвердили информацию о наказании для Месси.

Причиной нервной реакции руководства ПСЖ стал не согласованный с боссами клуба визит Месси в сопровождении членов его семьи в Саудовскую Аравию в начале недели.

Поездка аргентинца носила не развлекательный, а вполне деловой характер. В 2022 году он подписал контракт с Министерством туризма Саудовской Аравии, согласно которому принял на себя роль посла по туризму ближневосточной страны. По неофициальным данным, это соглашение будет приносить Месси по $25 млн в год. Ранее Месси уже дважды посещал Саудовскую Аравию в рамках выполнения обязательств по контракту. Третий визит был намечен на март, но ввиду сложностей, с которыми сталкивался ПСЖ в турнирах, неоднократно переносился. На прошлой неделе главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье пообещал игрокам два выходных — понедельник и вторник,— если они обыграют на своем поле «Лорьян». По всей видимости, Месси не сомневался в том, что его команда справится с прочно застрявшим в середине таблицы соперником, и подтвердил визит в Саудовскую Аравию. ПСЖ, однако, проиграл со счетом 1:3, после чего тренер Гальтье объявил и понедельник, и вторник тренировочными днями. На тренировках Месси так и не появился.

Судя по всему, аргентинец невольно оказался меж двух огней и был вынужден выбирать, какому из двух соглашений следовать — с ПСЖ или с властями Саудовской Аравии. На одной чаше весов для Месси был истекающий уже в июне контракт с ПСЖ, на другой — многолетний и очень выгодный договор с Саудовской Аравией. Сделанный Месси выбор недвусмысленно свидетельствует о дальнейших его планах. Места для ПСЖ, в который аргентинец перешел два года назад из «Барселоны», в них, по всей видимости, нет.

Не исключено, что за парижан Месси не сыграет больше ни одного матча (ПСЖ в первенстве Франции осталось провести еще пять игр).

Как утверждает RMC Sport, в ПСЖ всерьез обсуждается вариант, при котором аргентинец на поле в составе столичной команды больше не появится. Французские СМИ также утверждают, что клуб уже принял принципиальное решение не продлевать контракт с Месси.

Если все действительно так, то появляется реальный шанс на возвращение Месси в «Барселону». Для этого, впрочем, аргентинцу придется сильно умерить требования по зарплате, учитывая, что его родной клуб сейчас не в состоянии платить ему привычную зарплату. Второй вариант — переезд в Саудовскую Аравию, где местный клуб «Аль-Хиляль» готов предложить Месси многомиллионный контракт. Наконец, не стоит забывать об интересе к Месси со стороны клуба американской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». Команда принадлежит Дэвиду Бекхему, который неоднократно говорил, что очень хотел бы видеть в ней аргентинца.

Александр Петров