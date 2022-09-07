Томаса Тухеля уволила Лига чемпионов

Стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Челси» уступил загребскому «Динамо», стал последним в лондонском клубе для его наставника Томаса Тухеля. Причиной отставки немецкого тренера, в прошлом году совершившего что-то вроде чуда, приняв команду на пике игрового кризиса и сразу же приведя ее к победе в главном еврокубке, называют не только ее посредственные результаты в новом сезоне, но несложившиеся отношения Тухеля с новыми владельцами, сменившими Романа Абрамовича,— консорциумом во главе с американцем Тоддом Бели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Неудачное начало сезона на фоне дорогой летней трансферной кампании стоило Томасу Тухелю поста главного тренера «Челси»

Фото: Adrian DENNIS / AFP Неудачное начало сезона на фоне дорогой летней трансферной кампании стоило Томасу Тухелю поста главного тренера «Челси»

Фото: Adrian DENNIS / AFP

Лондонский «Челси» объявил об увольнении главного тренера Томаса Тухеля. В посвященном ему сообщении клуба говорится о том, что «настал правильный момент» для поисков нового наставника и что прежнему «гарантировано место в истории» команды.

Прощание «Челси» с Томасом Тухелем состоялось после юбилейного, сотого официального матча, в котором ему довелось руководить английским грандом. Это была выездная встреча лондонцев в стартовом туре Лиги чемпионов с невысоко котирующимся соперником по группе E — загребским «Динамо». «Челси», однако, неожиданно уступил хорватскому клубу — 0:1. А говоря про «место в истории», менеджмент лондонцев, разумеется, имел в виду события, случившиеся с ними и Томасом Тухелем до этой игры.

Речь идет об очень ярком и неординарном кейсе. Уволенному из ПСЖ Томасу Тухелю довелось возглавить «Челси» в январе 2021 года. В то время клуб, который до Тухеля тренировал Фрэнк Лэмпард, находился на пике острейшего игрового кризиса, располагаясь в хвосте топ-десятки английского чемпионата. Казалось, оперативно исправить положение дел невозможно. Однако с появлением Тухеля «Челси» моментально преобразился. В национальном первенстве, демонстрируя удивительно стабильную, учитывая свежие беды, игру, клуб запрыгнул на четвертое место, а увенчал грозивший полной катастрофой сезон первым за девять лет триумфом в Лиге чемпионов, в финале розыгрыша справившись с «Манчестер Сити».

Сезон следующий тоже принес «Челси» и Томасу Тухелю ценные призы. В английском чемпионате клуб финишировал третьим, зато выиграл континентальный Суперкубок, клубный чемпионат мира, а также добрался до финала как в Кубке Англии, так и в Кубке Английской лиги.

Наиболее очевидная причина отставки одного из самых эффективных тренеров «Челси» всех времен лежит на поверхности.

Загребская осечка вполне укладывалась в неприятный тренд очередного сезона, который лондонцы начали посредственно.

Не встретившись ни с одним из основных фаворитов чемпионата Англии, они в шести турах одержали три победы с минимальным счетом, в трех других уступив «Лидсу» и «Саутгемптону» и сыграв вничью с «Тоттенхемом». В этом матче у Томаса Тухеля случился эмоциональный срыв, и, повздорив с наставником соперников Антонио Конте, он заработал удаление.

Такие результаты плохо коррелировали с итогами летней трансферной кампании клуба. Он проводил ее после перехода под контроль новых владельцев — консорциума во главе с американцем Тоддом Бели, вынужденного расстаться с «Челси» из-за угрозы санкций Романа Абрамовича. Лондонцы потратили на новичков рекордную для себя сумму в рамках отдельно взятого трансферного окна — более £250 млн, а в списке приобретений значились такие классные игроки, как Рахим Стерлинг, Весле Фофана, Марк Кукурелья, Калиду Кулибали, Пьер-Эмерик Обамеянг.

Между тем ряд британских медиаресурсов, комментируя отставку Томаса Тухеля, рассказали о его «обострившихся» отношениях с клубным менеджментом как раз из-за селекции.

Так, по данным The Guardian, некоторых футболистов Тухелю фактически навязали нанятые Тоддом Бели аналитики. А о том, что тренер испытывает страшный дискомфорт, пытаясь придумать, как использовать обновленный состав, могут свидетельствовать его постоянные тактические и кадровые метания. Например, по ходу того же матча в Загребе он применил три разные игровые схемы. В одной из них в центре поля вдруг оказался Стерлинг, всю жизнь игравший в передней линии и никогда не обладавший навыками организатора игры.

Пытаясь угадать сменщика Томаса Тухеля, различные английские источники солидарны в том, что «приоритетным» выбором для хозяев «Челси» является Грэм Поттер, работающий с «Брайтоном». Этот скромный по возможностям, если сравнивать их с лондонскими, клуб неплохо провел предыдущий сезон, а в текущем национальном чемпионате опережает гранда, располагаясь на четвертой позиции. Однако Поттером список претендентов на вакантную должность не ограничивается. BBC включает в него двух на данный момент свободных наставников-«тяжеловесов» — Маурисио Почеттино и Зинедина Зидана, а еще руководящего «Лестером» Брендана Роджерса.

Алексей Доспехов