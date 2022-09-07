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Томаса Тухеля уволила Лига чемпионов

«Челси» расстался с одним из самых успешных тренеров в своей истории

Стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Челси» уступил загребскому «Динамо», стал последним в лондонском клубе для его наставника Томаса Тухеля. Причиной отставки немецкого тренера, в прошлом году совершившего что-то вроде чуда, приняв команду на пике игрового кризиса и сразу же приведя ее к победе в главном еврокубке, называют не только ее посредственные результаты в новом сезоне, но несложившиеся отношения Тухеля с новыми владельцами, сменившими Романа Абрамовича,— консорциумом во главе с американцем Тоддом Бели.

Неудачное начало сезона на фоне дорогой летней трансферной кампании стоило Томасу Тухелю поста главного тренера «Челси»

Неудачное начало сезона на фоне дорогой летней трансферной кампании стоило Томасу Тухелю поста главного тренера «Челси»

Фото: Adrian DENNIS / AFP

Неудачное начало сезона на фоне дорогой летней трансферной кампании стоило Томасу Тухелю поста главного тренера «Челси»

Фото: Adrian DENNIS / AFP

Лондонский «Челси» объявил об увольнении главного тренера Томаса Тухеля. В посвященном ему сообщении клуба говорится о том, что «настал правильный момент» для поисков нового наставника и что прежнему «гарантировано место в истории» команды.

Прощание «Челси» с Томасом Тухелем состоялось после юбилейного, сотого официального матча, в котором ему довелось руководить английским грандом. Это была выездная встреча лондонцев в стартовом туре Лиги чемпионов с невысоко котирующимся соперником по группе E — загребским «Динамо». «Челси», однако, неожиданно уступил хорватскому клубу — 0:1. А говоря про «место в истории», менеджмент лондонцев, разумеется, имел в виду события, случившиеся с ними и Томасом Тухелем до этой игры.

Речь идет об очень ярком и неординарном кейсе. Уволенному из ПСЖ Томасу Тухелю довелось возглавить «Челси» в январе 2021 года. В то время клуб, который до Тухеля тренировал Фрэнк Лэмпард, находился на пике острейшего игрового кризиса, располагаясь в хвосте топ-десятки английского чемпионата. Казалось, оперативно исправить положение дел невозможно. Однако с появлением Тухеля «Челси» моментально преобразился. В национальном первенстве, демонстрируя удивительно стабильную, учитывая свежие беды, игру, клуб запрыгнул на четвертое место, а увенчал грозивший полной катастрофой сезон первым за девять лет триумфом в Лиге чемпионов, в финале розыгрыша справившись с «Манчестер Сити».

Сезон следующий тоже принес «Челси» и Томасу Тухелю ценные призы. В английском чемпионате клуб финишировал третьим, зато выиграл континентальный Суперкубок, клубный чемпионат мира, а также добрался до финала как в Кубке Англии, так и в Кубке Английской лиги.

Наиболее очевидная причина отставки одного из самых эффективных тренеров «Челси» всех времен лежит на поверхности.

Загребская осечка вполне укладывалась в неприятный тренд очередного сезона, который лондонцы начали посредственно.

Не встретившись ни с одним из основных фаворитов чемпионата Англии, они в шести турах одержали три победы с минимальным счетом, в трех других уступив «Лидсу» и «Саутгемптону» и сыграв вничью с «Тоттенхемом». В этом матче у Томаса Тухеля случился эмоциональный срыв, и, повздорив с наставником соперников Антонио Конте, он заработал удаление.

Такие результаты плохо коррелировали с итогами летней трансферной кампании клуба. Он проводил ее после перехода под контроль новых владельцев — консорциума во главе с американцем Тоддом Бели, вынужденного расстаться с «Челси» из-за угрозы санкций Романа Абрамовича. Лондонцы потратили на новичков рекордную для себя сумму в рамках отдельно взятого трансферного окна — более £250 млн, а в списке приобретений значились такие классные игроки, как Рахим Стерлинг, Весле Фофана, Марк Кукурелья, Калиду Кулибали, Пьер-Эмерик Обамеянг.

Между тем ряд британских медиаресурсов, комментируя отставку Томаса Тухеля, рассказали о его «обострившихся» отношениях с клубным менеджментом как раз из-за селекции.

Так, по данным The Guardian, некоторых футболистов Тухелю фактически навязали нанятые Тоддом Бели аналитики. А о том, что тренер испытывает страшный дискомфорт, пытаясь придумать, как использовать обновленный состав, могут свидетельствовать его постоянные тактические и кадровые метания. Например, по ходу того же матча в Загребе он применил три разные игровые схемы. В одной из них в центре поля вдруг оказался Стерлинг, всю жизнь игравший в передней линии и никогда не обладавший навыками организатора игры.

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Пытаясь угадать сменщика Томаса Тухеля, различные английские источники солидарны в том, что «приоритетным» выбором для хозяев «Челси» является Грэм Поттер, работающий с «Брайтоном». Этот скромный по возможностям, если сравнивать их с лондонскими, клуб неплохо провел предыдущий сезон, а в текущем национальном чемпионате опережает гранда, располагаясь на четвертой позиции. Однако Поттером список претендентов на вакантную должность не ограничивается. BBC включает в него двух на данный момент свободных наставников-«тяжеловесов» — Маурисио Почеттино и Зинедина Зидана, а еще руководящего «Лестером» Брендана Роджерса.

Алексей Доспехов

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