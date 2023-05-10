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Перевозки в Польшу кукурыкнулись

Местные водители заблокировали пункт пропуска фур в Белоруссию

Польские перевозчики заблокировали ранее закрытый для всех фур, кроме европейских, погранпереход с Белоруссией — Кукурыки—Козловичи. Их возмущает, что белорусские перевозчики, перерегистрировавшись в Польше, успешно конкурируют с местными. Не меньше претензий у польских транспортников и к Украине: для нее отменена система разрешений на въезд в ЕС, что резко снизило конкурентоспособность польских предприятий. Для доставки российских грузов, отмечают участники рынка, погранпереход продолжает использоваться, но альтернативы есть, пусть и более дорогие и долгие,— прибалтийские и финские пункты.

Фото: Matthias Schrader / AP

Фото: Matthias Schrader / AP

С 9 мая польские перевозчики блокируют пункт пропуска грузового автотранспорта на границе с Белоруссией Кукурыки—Козловичи. Об этом сообщили польские СМИ. В частности, поясняет Rzeczpospolita, «польские перевозчики из Лукова при поддержке местных компаний протестуют против захвата рынка перевозок на восток белорусскими и российскими компаниями». Они требуют запрета въезда в Польшу полуприцепов с белорусской и российской регистрацией, приостановки работы белорусских и российских компаний под польским прикрытием, сообщает издание, уточняя, что у водителей акция согласована с местными властями до 9 июня.

По данным BNN, в акции приняли участие около 100 водителей полуприцепов.

Участники отрасли, сообщает BNN, выражают недовольство бездействием правительства в отношении «растущего рыночного влияния компаний из Белоруссии и Украины». «Также они требуют принять меры против дискриминации польских водителей, регулярно наблюдающейся на территории Украины, в том числе путем несправедливого взимания высоких штрафов»,— добавляет издание.

C 4 мая, сообщает Rzeczpospolita, протестующие блокируют и крупнейший погранпереход Дорохуск—Ягодин с Украиной, пропуская пять автомобилей в час. Они требуют возвращения системы разрешений для украинских компаний на въезд в ЕС, которые были ранее отменены, что, по мнению польской стороны, обрушило тарифы и привело к потере конкурентоспособности польских перевозчиков. Протест может продлиться до 4 июня.

В последние годы Польша сама планомерно закрывала грузовые погранпереходы на границе с Белоруссией. В ноябре 2021 года было перекрыто движение через погранпереход Брузги—Кузница.

В начале февраля 2023 года был закрыт предпоследний доступный для фур пункт пропуска Берестовица—Бобровники (см. “Ъ” от 11 февраля), а с 21 февраля через пункт пропуска Кукурыки—Козловичи разрешили проезжать только фурам, зарегистрированным в ЕС или Европейской ассоциации свободной торговли (см. “Ъ” от 21 февраля).

Наталья Скорлыгина об обмене трансграничными запретами

Наталья Скорлыгина об обмене трансграничными запретами

Глава «Оптималога» Георгий Властопуло говорит, что, хотя с конца февраля проезд через погранпереход Кукурыки—Козловичи запрещен для всех фур, кроме европейских, белорусские перевозчики нашли выход: они перерегистрировали компании в Польше и свободно пересекают границу в этом месте. Это возмущает польских перевозчиков, которые внимательно следят за этим процессом. При этом, говорит господин Властопуло, польские перевозчики блокируют не только перерегистрировавшихся белорусов, но и перевозчиков из Литвы, Латвии и других стран. Как сообщает Госпогранкомитет Белоруссии, протестующие пропускают по одному большегрузу в час, а транспорт с животными и скоропортящимися грузами — без задержек. Пропускная способность пункта — 1,2 тыс. фур в сутки.

Руководитель развития партнерской сети автосборного сервиса VIG Trans Юлия Сула говорит, что этот погранпереход и сейчас используется для перевозок грузов, следующих в Россию. «Альтернативные маршруты из Европы, конечно, есть,— говорит она.— Это страны Прибалтики, Финляндия. При использовании этих маршрутов стоимость доставки грузов только увеличится, как и сроки». «Погранпереход Кукурыки—Козловичи активно использовался перевозчиками и часто помогал сэкономить время по сравнению с литовскими переходами,— отмечает президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская.— Теперь будет наоборот. Из-за забастовки перевозчиков машины поедут в Белоруссию через литовские погранпереходы, в зависимости от маршрута перевозки будет некоторый перепробег и большие очереди на других пунктах пропуска». Насколько ситуация повлияет на ставки и сроки доставки, покажет время, говорит она. Как полагает Юлия Сула, вероятность полного закрытия грузового автосообщения между Польшей и Белоруссией существует, однако «пострадают больше всех в этом случае именно польские перевозчики».

Наталья Скорлыгина

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