Софту предложили дозреть

Минцифы сообщило о ряде мер поддержки IT-отрасли, а также анонсировало закрепление легализации использования иностранного софта ушедших из РФ вендоров. С одной стороны, это должно не допустить проникновения на рынок «пиратского» программного обеспечения (ПО), с которым будет невозможно конкурировать, с другой — инициатива может способствовать закупкам иностранных решений, что оставит российских разработчиков без финансирования, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава Минцифры Максут Шадаев на годовом собрании Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» в ТПП сообщил, что министерство намерено внести в директивы для госкомпаний условие по их полному переходу на отечественное ПО к 2025 году. Речь идет о тех IT-направлениях, по которым в России уже есть сильные решения, в их числе, считает господин Шадаев, офисные пакеты и операционные системы. Проникновение продуктов этих классов, по его словам, должно достигать в госкомпаниях 100% к 2025 году. Это необходимо для стимулирования спроса на российские решения, заявил министр.

В то же время до конца апреля, по словам Максута Шадаева, министерство представит предложения по легализации использования ПО из недружественных стран, и в первую очередь речь идет о специализированном ПО, аналогов которому в России пока нет. По словам господина Шадаева, инициатива направлена на то, чтобы не допустить бесплатного использования российскими компаниями западных решений.

Согласно отчету Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий, который был также представлен в ТПП, за 2022 год объем IT-закупок специализированного ПО в целом органами исполнительной власти и госкорпорациями для внутреннего использования составил 34,9 млрд руб., при этом доля российского ПО в общем объеме составила всего 5,53%.

По ряду классов решений пока преобладают иностранные продукты: например, средства для распределенных облачных вычислений закупают у VMware, Huawei, IBM, Veeam, а по средствам виртуализации лидируют IBM, DELL, VMware, Citrix.

В «Аэрофлоте», «Ростехе», «Газпроме», «Транснефти», «Совкомфлоте», РЖД не ответили “Ъ”.

Объявленный министерством план о легализации использования ПО из недружественных стран означает, что правительство будет разрешать использовать госкомпаниям и бизнесу тот софт, который они объективно не могут быстро заменить, считает председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов: «Компания должна будет объяснить министерству, что, например, на программе от американской Oracle завязано слишком много бизнес-задач, и при переходе на другую систему требуется время».

Однако софт ушедших вендоров будет платным, чтобы отечественные продукты также оставались конкурентоспособны, отмечает господин Смирнов: «Для это Минцифры создаст специальный фонд, куда будут поступать средства с покупки иностранного ПО, далее их планируется использовать в качестве обеспечения для льготных кредитов российским разработчикам». Директор Ассоциации поставщиков программных продуктов Дмитрий Соколов согласен, что необходимо реализовать механизм, при котором пользователи ПО ушедших вендоров продолжат платить за его использование.

Против инициативы Минцифры выступает Ассоциация «Отечественный софт» и председатель правления АРПП Наталья Касперская. Как отметила госпожа Касперская на собрании АРПП, пока разногласия вызывают условия такой поддержки пользователей иностранного софта: какие цены будут на зарубежные продукты, с кем будет идти коммуникация при закупках. И главное, подчеркнула госпожа Касперская, появляется большой риск, что компании, в том числе с госучастием, перестанут покупать отечественные разработки.

Татьяна Исакова, Тимофей Корнев, Юрий Литвиненко