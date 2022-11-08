Код в подарок

«Связной», «М.Видео» и «Эльдорадо» начали предлагать покупателям коды для пополнения кошельков PlayStation и iTunes, исчезнувшие из продажи после остановки операций Sony и Apple в России. В отличие от частных продавцов, крупные ритейлеры предлагают лишь «консультации», код пополнения же дается «в подарок». Партнером акции стала компания «Служба добрых дел», основным бенефициаром которой выступает управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава. Но юристы видят риски для потребителей: услуга будет считаться оказанной, даже если «подарочный» код не сработает или приведет к блокировке аккаунта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в каталоге магазина «Связной» карты для пополнения кошелька в игровом магазине PlayStation Store, деноминированные в долларах, а также для оплаты подписки PlayStation Plus для США. Ваучеры для PlayStation оформлены как «подарок» к «консультации по активации аккаунта», который выдается после регистрации в личном кабинете, говорится в правилах участия в акции. Там уточняется, что «подарки предоставляют партнеры организатора акции», имена которых не раскрываются. На тех же условиях подписки продаются и в магазине «Цифровой базар». “Ъ” направил запрос в «Цифровой базар», в «Связном» отказались от комментариев.

Организатором акции названа «Служба добрых дел» (СДД) — компания, оказывающая услуги по настройке компьютеров и бытовой техники. Она отделилась от российского подразделения ESET в 2017 году, 67% уставного капитала принадлежит управляющему партнеру LETA Capital Александру Чачаве, 23% — гендиректору Денису Матееву.

Подписки на техобслуживание СДД продаются в «М.Видео», «Эльдорадо», магазинах МТС и «Билайн», а также на Ozon (продавцом выступает сам маркетплейс). В «М.Видео» и «Эльдорадо» также представлены подарочные карты iTunes по цене 1,8 тыс. руб. при номинале 1 тыс. руб.; как и ваучеры PlayStation в «Связном», они идут в комплекте с консультацией от СДД. Покупатели «получают то, что заявлено в описании — и доступ, и консультацию», в ближайшее время планируется ввести в ассортимент и предложения для владельцев PlayStation, сказали “Ъ” в «М.Видео—Эльдорадо». “Ъ” направил запрос в СДД.

После начала военных действий на Украине Sony отключила магазин PlayStation Store в России. Это привело к активизации продаж ваучеров, предназначенных для Польши, Турции и других стран, на Ozon и Avito (см. “Ъ” от 7 июня). Магазин iTunes от Apple еще работает в России, однако платить в нем можно только с мобильного счета некоторых операторов. Рублевые подарочные карты App Store и iTunes также продаются на Ozon и Avito.

Ритейлеры и дистрибуторы не импортируют ваучеры пополнения напрямую, так как опасаются блокировок аккаунтов покупателей, полагает источник “Ъ” среди дистрибуторов. Он добавляет, что продажа физических карт с кодами пополнения — «небольшой бизнес, а использование ваучеров, предназначенных для других регионов, интуитивно непонятно для покупателей».

Владельцам PlayStation в России нужно выбирать учетную запись другого региона, исходя не только из цен, но и из степени доступности переведенных на русский язык игр, поясняет разработчик платформы PvP.Tools Василий Овчинников: «Еще нужно учитывать технические особенности — например, то, что код пополнения можно погасить только через пять дней после создания аккаунта».

Продавцы предлагают консультации от СДД, а не непосредственно коды пополнения, чтобы застраховать себя от претензий со стороны потребителей, отмечает старший юрист Birch Legal Алексей Дарков: «Если по итогам консультации активировать карту не получится, либо аккаунт заблокируют, покупатель не сможет вернуть деньги за карту или за оказанную услугу». Формально консультация будет оказана, и у потребителя вряд ли получится доказать, что магазин гарантировал работоспособность ключа, подчеркнул эксперт. Старший юрист Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов добавил, что договор оказания услуг «также можно расторгнуть в любой момент, со значительными сложностями для клиента в плане возмещения убытков».

Юрий Литвиненко, Анна Занина