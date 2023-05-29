Школьников Шебекинского округа повезут на ЕГЭ на легковушках из-за обстрелов

Одиннадцатиклассников Шебекинского округа Белгородской области в целях безопасности отвезут в пункты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку на легковом транспорте. Движение школьных автобусов запрещено. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее ЕГЭ по русскому в округе перенесли на более позднюю дату из-за обстрелов, в остальных регионах он пройдет сегодня, 29 мая.

«Ежедневные обстрелы массированные. Люди очень переживают по поводу движения детей в автобусах. Конечно, никаких движений колонн не должно быть. Запрещаю! Давайте вывозить детей из Шебекина легковым транспортом»,— сказал господин Гладков на оперативном совещании.

Детей будут сажать на автобус в Белгороде, до места сдачи экзаменов они будут ехать на автобусах. Владельцам легковых машин господин Гладков рекомендует отвозить детей самим. «У кого нет, есть машины легковые в администрации»,— добавил он. Он также предложил проработать вопрос компенсации такси для передвижения школьников до пунктов сдачи ЕГЭ.

Шебекинский округ регулярно находится под обстрелом. 27 мая он был обстрелян пять раз: в результате один человек погиб, трое пострадали. 26 мая округ был обстрелян 106 раз. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что решением проблемы обстрелов стало бы присоединение к России Харькова.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина