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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 460-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 29 мая

МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма. По всей Украине ночью действовала воздушная тревога. Взрывы произошли во многих городах и регионах, в том числе в Киеве и Одессе. В Совфеде предложили не защищать права авторов зарубежного кино при показе в России. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:06. Эрдоган после победы на выборах продолжит «телефонную дипломатию» с Москвой и Киевом, будет призывать к прекращению огня, рассказал «РИА Новости» источник.

9:48. Власти Молдавии создадут центр информационного противодействия, работа которого будет направлена в основном против России. Об этом в понедельник на брифинге заявила президент республики Майя Санду.

9:29. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире телеканала «Россия-24» назвал решением проблемы обстрелов территорий региона присоединение к нему Харькова и Харьковской области.

9:20. Не менее пяти диверсионно-разведывательных групп заходили в Белгородскую область со стороны Украины с начала спецоперации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Мы живем в условиях фактически войны. Нравится кому — не нравится, а она идет. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ»,— сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

9:14. Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в Киевской области в ночь на понедельник. Об этом сообщил начальник областного управления полиции Андрей Небытов.

8:52. МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма.

8:35. Американская TJX Companies перестала быть совладельцем российской сети магазинов Familia, узнал «Ъ».

8:35. В ночь на понедельник агентство Reuters сообщило, что ознакомилось с полной записью встречи Линдси Грэма с президентом Украины Владимиром Зеленским. Из нее следует, что американский сенатор не называл смерть россиян удачной тратой денег США. Сам господин Грэм обвинил Россию в пропаганде.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:34. Покинувшие Россию иностранные инвесторы, продав свой бизнес, за год вывели около $36 млрд, подсчитал для «РИА Новости» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные ЦБ.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 459-й

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