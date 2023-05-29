Губернатор Гладков: в Белгородскую область заходило не менее пяти ДРГ

С начала военной операции на Украине в Белгородскую область зашло не менее пяти диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы живем в условиях фактически войны. Нравится кому — не нравится, а она идет. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ»,— сказал господин Гладков в разговоре с телеканалом «Россия-24» (цитата по ТАСС).

Также он поделился своим видением решения проблемы регулярных обстрелов области. «Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов в Белгородской области»,— сказал губернатор.

Ранее власти не подтверждали заходы диверсантов на территорию Белгородской области. О заходах ДРГ со стороны Украины и боях на российско-украинской границе писали Telegram-каналы, однако власти не комментировали эти сообщения.

Официально подтвержденный случай захода ДРГ с территории Украины в Белгородскую область произошел 22 мая. Тогда в ходе боестолкновений были ранены 13 человек, один погиб, также одна женщина скончалась во время эвакуации.

Ответственность за нападение взяли на себя «Легион "Свобода России"» (признан в России террористическим и запрещен) и «Русский добровольческий корпус». Как утверждается, эти подразделения созданы при ВСУ и состоят из россиян, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Власти Украины отрицают свою прямую причастность к атаке.

Подробнее — в репортаже «Ъ» «Стреляли-стреляли, а как же».

Олеся Павленко