Власти отложили ЕГЭ в Шебекинском округе Белгородской области на фоне обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о переносе в Шебекинском городском округе сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) по русскому языку. Решение принято на фоне увеличения интенсивности обстрелов муниципалитета.

«По ЕГЭ. Первое: у всех одиннадцатиклассников есть возможность не сдавать экзамен. Такие решения есть. Но если вы решили идти в вуз, вам необходимо сдавать ЕГЭ или сдавать экзамены уже в самом вузе. Второе: мы перенесем сдачу ЕГЭ по русскому языку для жителей Шебекинского округа на вторник»,— написал господин Гладков в Telegram.

Кроме этого белгородский губернатор поручил министру дорожного хозяйства и транспорта Сергею Евтушенко проработать с перевозчиками возможность объезда Шебекино общественным транспортом, если маршруты проходят транзитом через город. Он при этом отметил, что «увеличения стоимости билетов мы допустить не можем».

Шебекинский городской округ пять раз находился под обстрелом 27 мая. Один человек погиб, трое пострадали. Повреждены 11 многоквартирных домов, два предприятия, три коммерческих объекта.

Леонид Уварчев