Вместе с тем цифровой евро пока не выпущен. ЕЦБ выбрал 36 платежных организаций для пилота, который должен начаться во второй половине 2027 года и продлиться год. Предстоит проверить платежи в магазинах, интернете и между людьми. Ориентир возможного первого выпуска — 2029 год — зависит от принятия законодательства, окончательного решения об эмиссии еще нет. При этом регулятор пока подтверждает, что цифровой евро будет приватным инструментом, и в этом смысле он ближе к наличным, чем к безналичным деньгам. Как это согласуется с постоянным ужесточением контроля над денежным оборотом, пока неясно.