Деньги ищут дело
Виктор Достов о цифровых валютах в поиске специализации
К ноябрю 2026 года проекты цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ) заметно разошлись по траекториям. Китай меняет экономическую модель цифрового юаня, Россия расширяет доступ к цифровому рублю, Индия испытывает новые платежные сценарии. Европа готовит пилот, США поддерживают частные долларовые инструменты. Главным вопросом становится практическая польза новых денег: зачем они нужны гражданам, бизнесу и государству?
Китайский проект переживает принципиальную перестройку. С 1 января 2026 года цифровые юани в кошельках коммерческих банков учитываются как депозитные обязательства этих банков. На соответствующие остатки начисляются проценты, распространяется страхование вкладов. Средства включаются в управление банковскими активами и обязательствами, для небанковских операторов сохраняется полное резервирование.
Таким образом, e-CNY отходит от первоначальной концепции цифрового аналога наличных. Перемены должны повысить привлекательность кошельков для пользователей и заинтересованность банков в распространении инструмента. Китайский опыт показывает: даже масштабный пилот требует пересмотра стимулов, если новая форма денег конкурирует с уже удобными платежными сервисами.
Индия продолжает розничный и оптовый пилоты цифровой рупии, запущенные в конце 2022 года. На данный момент цифровую рупию попробовали более 7 млн пользователей. Розничными кошельками можно оплачивать покупки по QR-кодам UPI: новый инструмент встраивается в привычную платежную среду. Регулятор также испытывает офлайн-операции и программируемые выплаты, позволяющие направлять средства на определенные цели. Такой подход связывает развитие цифровой валюты с конкретными задачами — доступностью платежей и адресной поддержкой.
В Бразилии Drex развивается как платформа для операций с цифровыми активами и расчетов по ним. Вторая фаза пилота завершена, отчет готовится, до общедоступного сервиса проект еще не дошел. В ЮАР регулятор, напротив, прямо заявил об отсутствии немедленной необходимости в розничной ЦВЦБ и перенес исследовательский акцент на оптовое применение.
ОАЭ проверяют цифровой дирхам в государственных расчетах: первая такая операция состоялась в ноябре 2025 года в рамках пилота. Казахстан развивает цифровой тенге прежде всего для бюджетных процессов. В 2026 году продолжаются испытания программируемых платежей, связывающих перечисление средств с установленными условиями и подтверждающими документами.
Для БРИКС цифровые валюты остаются возможным инструментом международных расчетов. Однако общей системы пока нет. Ориентиром тут может быть проект mBridge, который объединяет Китай, Гонконг, Таиланд, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Он достиг стадии минимально жизнеспособного продукта в 2024 году, после чего Банк международных расчетов передал работу партнерам.
Опыт уже выпущенных валют показывает, насколько трудно добиться их регулярного использования.
Нигерийская eNaira действует с 2021 года, но ее распространение остается ограниченным. На Багамских островах Sand Dollar также пока занимает менее 1% розничных трансакций, и регулятор начал поддерживать эмиссию частных стейблкойнов как альтернативу. Поэтому называть его состоявшимся массовым успехом преждевременно: важнейшими задачами остаются расширение приема и интеграция с другими платежными инструментами.
Вместе с тем цифровой евро пока не выпущен. ЕЦБ выбрал 36 платежных организаций для пилота, который должен начаться во второй половине 2027 года и продлиться год. Предстоит проверить платежи в магазинах, интернете и между людьми. Ориентир возможного первого выпуска — 2029 год — зависит от принятия законодательства, окончательного решения об эмиссии еще нет. При этом регулятор пока подтверждает, что цифровой евро будет приватным инструментом, и в этом смысле он ближе к наличным, чем к безналичным деньгам. Как это согласуется с постоянным ужесточением контроля над денежным оборотом, пока неясно.
В США действует иной подход. Указ Дональда Трампа от января 2025 года запрещает федеральным ведомствам предпринимать действия по созданию, выпуску или продвижению ЦВЦБ. Это именно президентский указ, а не законодательный запрет. Американская политика поддерживает развитие долларовых стейблкойнов частных эмитентов.
Общая тенденция — поиск специализации. Одни страны делают ставку на бюджетные платежи, другие — на цифровые активы, розничные расчеты, международные переводы или даже размещение производных от ЦВЦБ в публичных блокчейнах, рядом с криптовалютами. Успех будет определяться тем, насколько полезным окажется инструмент в выбранной области и захотят ли участники пользоваться им регулярно.
Газета «Коммерсантъ» №215от 20.11.2026, стр. 10