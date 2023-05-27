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Коммерсантъ FM
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Гладков: Шебекинский городской округ 26 мая был обстрелян 106 раз

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в регулярной сводке обстрелов региона сообщил, что Шебекинский городской округ 26 мая был обстрелян 106 раз. В результате пострадали женщина 1970 года рождения из села Новая Таволжанка и мужчина 2002 года рождения в городе Шебекино. Оба пострадавших госпитализированы с осколочными ранениями.

В сводке также сообщается, что ночью квадрокоптер вооруженных сил Украины сбросил взрывное устройство на один из объектов энергетической инфраструктуры в Белгороде. В результате поврежден только забор, уточнил губернатор.

Белгородский район подвергся обстрелам девять раз, следует из данных сводки. Две «атаки» были совершены с помощью беспилотников, которые сбросили взрывные устройства в поселках Майский и Октябрьский. В результате никто не пострадал.

Вячеслав Гладков публикует сводку обстрелов региона за сутки с 21 мая. Он объяснял это решение ростом количества фейков об атаках на регион со стороны Украины.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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