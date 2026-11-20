«В дальнейшем планируется разработка комбинированных и сложных смарт-контрактов»
Гендиректор ассоциации «ФинТех» Максим Григорьев об операциях с новой формой рубля
С 1 сентября цифровой рубль вышел в массовый оборот, но пока еще не стал повседневным средством платежа — граждане, компании и банки только пробуют новую форму российской валюты. О том, какие операции уже доступны на площадке цифрового рубля, а какие появятся в перспективе, “Ъ” рассказал гендиректор ассоциации «ФинТех» Максим Григорьев.
— Много раз звучала цифра 100 млн руб. как минимальная сумма, необходимая банку для подключения к платформе цифрового рубля. Согласны ли вы с ней и из чего она складывается?
— Полагаю, что названная цифра — 100 млн руб.— это не минимальный порог как таковой, а субъективная рыночная оценка полного проекта по промышленному внедрению, которую приводят консультанты и участники рынка. Причем в нее часто закладываются требования, которые не являются следствием выполнения прямых требований к цифровому рублю.
На площадке ассоциации «ФинТех» организована экспертная группа по разработке типовых архитектурных решений и конфигураций, необходимых для подключения кредитных организаций к платформе цифрового рубля. Оценка экспертов составляет около 30 млн руб. и относится к базовой технологической конфигурации с использованием типовых решений.
— Для небольшого банка это очень существенная сумма, особенно если у его клиентов не будет потребности в использовании цифровых рублей. Есть ли какие-то варианты снизить эту сумму?
— Да, варианты снижения стоимости существуют. Для поддержки кредитных организаций подготовлен методический документ, который содержит обзор нормативной базы, типовое архитектурное решение, существующие опции ИТ-продуктов, а также чек-лист, позволяющий кредитной организации провести самооценку и выбрать наиболее релевантный и экономически оптимальный для себя вариант подключения. Минимальный уровень (нулевой вариант) рассчитан для небольших банков и возможен при условии стандартизации типовых схем подключения и спецификаций ПО / оборудования, переиспользования существующих компонентов технологического ландшафта, а также применения компонентов решений по информационной безопасности, предоставляемых регулятором безвозмездно, и является результатом выполнения обязательных требований к цифровому рублю.
— Правильно ли я понимаю, что окрашивание рубля и смарт-контракты — это сервисы для юрлиц?
— Насколько я знаю, уже реализованы базовые сценарии смарт-контрактов для граждан — разовые переводы в конкретную дату и время, а также постоянные переводы по расписанию.
Кроме этого, протестированы сценарии с социальными выплатами. Например, обеспечение многодетных семей и субсидии фермерам. В таких случаях зачастую смарт-контракт настраивается так, что, например, бюджетная субсидия, выделенная на строительство школы, не может пойти на другие цели. Первые реальные кейсы именно такие: в Чувашии через цифровой рубль прошли субсидии производителям молока, там же отрабатываются выплаты многодетным семьям на школьную и спортивную форму и питание беременных, кормящих матерей и детей до трех лет.
В дальнейшем планируется разработка различных комбинированных и сложных смарт-контрактов. Рассмотрим конкретный пример — обеспечение безопасной сделки. С помощью такого смарт-контракта на стороне плательщика будет резервироваться сумма договора (сделки), и потом средства будут автоматически перечисляться на счет получателя только при подтверждении исполнения условий договора. Подтверждение может формироваться на основе данных государственных информационных систем — ГИБДД, Росреестра и т. д., а также коммерческих площадок — банков, маркетплейсов, сервисов для самозанятых и фрилансеров. Соответственно, такие смарт-контракты будут востребованы для создания новых сервисов и услуг не только для компаний, но и для граждан.
Другой пример — гибкая настройка финансовых операций. Смарт-контракты будут размещены на платформе коммерческих смарт-контрактов, которая разрабатывается как компонента платформы цифрового рубля. Соответственно, пользователи — физические и юридические лица — получат доступ к ним через интерфейсы своих финансовых организаций. Для гражданина все остается в привычном приложении банка.
— Какие сервисы сейчас, кроме открытия счета, оплаты и переводов, доступны на платформе цифрового рубля клиентам всех подключенных к нему банков?
— Кроме уже перечисленных сервисов, на данный момент доступно пополнение и списание — можно переводить деньги со своего обычного банковского счета на счет цифрового рубля и обратно. Также можно совершать платежи в федеральный бюджет, например штрафы, и зачисления из него. Доступно и зачисление выплат — по желанию на счет цифрового рубля можно получать зарплату.
Для граждан преимущества использования цифрового рубля — прежде всего бесплатность и скорость. А роста спроса можно ожидать благодаря смарт-контрактам и использованию цифрового рубля в бюджетном процессе: с 1 июля 2027 года ими начнут рассчитываться региональные и местные бюджеты, и это даст платформе дополнительный объем операций.
Газета «Коммерсантъ» №215от 20.11.2026, стр. 10