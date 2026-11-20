В дальнейшем планируется разработка различных комбинированных и сложных смарт-контрактов. Рассмотрим конкретный пример — обеспечение безопасной сделки. С помощью такого смарт-контракта на стороне плательщика будет резервироваться сумма договора (сделки), и потом средства будут автоматически перечисляться на счет получателя только при подтверждении исполнения условий договора. Подтверждение может формироваться на основе данных государственных информационных систем — ГИБДД, Росреестра и т. д., а также коммерческих площадок — банков, маркетплейсов, сервисов для самозанятых и фрилансеров. Соответственно, такие смарт-контракты будут востребованы для создания новых сервисов и услуг не только для компаний, но и для граждан.