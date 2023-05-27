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Гладков: при обстреле Шебекинского округа погиб мужчина, пострадали двое подростков, на крупном предприятии произошел пожар

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале сводную информацию по обстрелам Шебекинского городского округа за сегодня, 27 мая. Свое сообщение глава региона начал словами «самый тяжелый день в округе»: один человек погиб, пострадали двое подростков и один мужчина, на крупном предприятии (оно не называется) произошел пожар.

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Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

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Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Погибший работал охранником предприятия в Шебекино. При обстреле он находился на улице. Кроме того, пострадали девушка 15 лет (ранения нижних конечностей) и юноша 17 лет (контузия). Их отправили в детскую областную больницу. Также один мужчина получил легкую травму: рассечения кожи головы.

«Есть попадания снарядов на территорию двух крупных предприятий, в результате есть возгорание на объекте. На месте работают пожарные расчеты. Сотрудников предприятия сейчас вывезли на безопасное расстояние»,— сообщил губернатор. Кроме того, обстрел повредил линии электропередачи в Шебекино. Обследование территорий экстренными службами продолжается.

Вчера, 26 мая, Шебекинский городской округ был обстрелян 106 раз. Дрон сбросил взрывное устройство на один из объектов энергетической инфраструктуры в Белгороде, был поврежден только забор.

Подробнее о том, происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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