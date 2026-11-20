Президент технологического гиганта Tencent Мартин Лау заявил, что новое правило США о доступе к чипам «отбросит всех в Китае назад». Alibaba, которая 19 ноября отчиталась об очередном квартальном росте выручки от своих глобальных облачных и вычислительных ИИ-сервисов, предупредила, что новые правила США могут повлиять на некоторые планы расширения глобальных центров обработки данных. Компания заявила, что все еще оценивает последствия.