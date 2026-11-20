Компании Китая опасаются ограничений доступа к чипам Nvidia со стороны США
Китайские технологические компании переоценивают свои амбициозные планы в области развития искусственного интеллекта (ИИ), опасаясь ужесточения ограничений на доступ к передовым чипам со стороны США. Об этом пишет в пятницу Channel News Asia.
Президент технологического гиганта Tencent Мартин Лау заявил, что новое правило США о доступе к чипам «отбросит всех в Китае назад». Alibaba, которая 19 ноября отчиталась об очередном квартальном росте выручки от своих глобальных облачных и вычислительных ИИ-сервисов, предупредила, что новые правила США могут повлиять на некоторые планы расширения глобальных центров обработки данных. Компания заявила, что все еще оценивает последствия.
Администрация Дональда Трампа на этой неделе ввела новые правила в связи с отставкой гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга. Они ограничивают доступ к удаленным вычислениям через центры обработки данных в третьих странах. Это является последним шагом США, направленным на ограничение возможностей Китая использовать передовые чипы Nvidia для обучения своих все более мощных моделей ИИ, отмечает агентство.