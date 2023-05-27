Еврокомиссия: у попавших под санкции 205 компаний и 1,5 тыс. граждан РФ заморожены активы на €24,1 млрд

Страны Евросоюза (ЕС) по состоянию на конец мая заморозили частные активы россиян на сумму €24,1 млрд. Еще в концу декабря 2022 года объем замороженных средств оценивался в €18,9 млрд, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК). В ЕК уточнили, что под санкции попали 1473 россиянина и 205 компаний из РФ.

Из-за зарубежных санкций оказалось заморожено около $300 млрд резервов российского Центробанка. По оценкам аналитиков, Западу удалось найти лишь $80–100 млрд из них. В ЕС обсуждают конфискацию замороженных российских активов и передачу их Украине, ЕК считает, что для этого есть юридические возможности. 17 мая президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что 46 стран—членов Совета Европы решили создать «реестр ущерба» для записи потерь и разрушений на Украине в результате российской военной операции.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер