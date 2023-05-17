Макрон объявил о создании «реестра ущерба» от СВО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 46 стран-членов Совета Европы на саммите Исландии решили создать «реестр ущерба» для записи потерь и разрушений на Украине в результате российской военной операции в стране. Его слова передает AFP.

Эммануэль Макрон призвал остальные страны присоединиться к инициативе, а также принять участие в пополнении данных реестра. Как пишет AFP, США выразили желание присоединиться к проекту, страна принимает участие в саммите в Исландии на уровне постпреда при ООН Линды Томас-Гринфилд.

В свою очередь премьер Украины Денис Шмыгаль назвал реестр «реальным механизмом для компенсации» стране. «Я думаю, мы сделаем реальный шаг на пути, чтобы найти механизм компенсации за те зверства, которые причинила Россия на Украине. Это только первый шаг. Впереди создание компенсационного механизма»,— сказал он.

После ввода российских войск на Украину под санкции в Евросоюзе попали $300 млрд российских резервов, но, по данным аналитиков, Запад сумел найти $80–100 млрд из них. В ЕС и Швейцарии допускали конфискацию замороженных российских активов и передачу их Украине. Страны G7 обещали не размораживать российские активы до завершения конфликта в пользу Украины. The Japan Times сообщала, что страны G7 ищут способы передачи замороженных активов Украине.

Олеся Павленко