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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 458-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 27 мая

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал отказ Киева от стремления в Евросоюз и признание русского языка государственными требованиями для урегулирования конфликта. Руководитель СБУ прокомментировал подрыв Крымского моста словами «определенные меры были приняты». Украина официально запросила у Германии крылатые ракеты Taurus дальностью полета 500 км. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:43. Галузин заявил, что, по мнению МИД РФ, Украина не согласовывала с Западом атаку на Кремль.

10:43. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал отказ Киева от стремления в Евросоюз и признание русского языка государственными требованиями для урегулирования конфликта.

10:42. ВС РФ несомненно отреагируют в случае провокации Киева в непризнанном Приднестровье и защитят население региона, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

10:41. Украинские вооруженные силы готовы в любой момент начать контрнаступление, но никакие даты оглашаться заранее не будут — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

10:40. Корабль Черноморского флота России «Иван Хурс» 24 мая был атакован морскими дронами западного производства, сообщил источник «РИА Новостей».

10:39. Киев официально запросил у Берлина дальнобойные ракеты Taurus, пишут Spiegel и Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ). Как отмечает немецкая пресса, снаряды способны пролететь свыше 500 км, то есть могут «добраться до Москвы».

10:39. Больше 2 тыс. обстрелов приграничных районов России произошло с тех пор, как Россия ввела войска на Украину. Первый замдиректора—руководитель погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов сообщил ТАСС, что увеличилось число атак по объектам военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры, в том числе с использованием беспилотников.

10:38. Тарифы на электроэнергию на Украине могут вырасти в два раза с 1 июня. С таким предложением выступила Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

10:37. Погранслужба ФСБ: с начала военной операции в Россию въехало 3,5 млн граждан Украины.

10:36. С начала проведения военной операции на Украине на российскую территорию перешло более 3,5 млн украинских граждан, сообщил ТАСС первый замдиректора погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов. По его словам, люди выезжали «в связи с обострением гуманитарной ситуации в районах ведения боевых действий».

10:35. В Невельском районе Псковской области произошел взрыв, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. В результате повреждено административное здание нефтепровода, никто не пострадал.

10:35. Первый замруководителя администрации российского президента Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко прибыли с рабочим визитом в Запорожскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

10:34. Российские власти сократили предел численности сотрудников учреждений Германии в стране до 350, из-за чего нескольким сотням немцев придется покинуть РФ, сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники. МИД ФРГ в ответ намерен «сбалансировать» российское присутствие в Германии.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 457-й

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