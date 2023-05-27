Байден «крайне негативно» отнесся к перемещению ядерного оружия из РФ в Белоруссию

Президент США Джо Байден заявил, что относится «крайне негативно» к перемещению российского ядерного оружия в Белоруссию. Его слова коротко приводит Reuters. Агентство не уточняет, где американский лидер выступил с этим заявлением.

Белорусский президент Александр Лукашенко 25 мая сообщил о начале перемещения Россией нестратегического ядерного оружия к подготовленным местам хранения на территории его страны. Президент РФ Владимир Путин сообщал о намерении Москвы разместить нестратегическое ядерное оружие в Белоруссии в марте. В Вашингтоне действия Москвы и Минска охарактеризовали как «провокационные», в Брюсселе — как «ведущие к росту напряженности», а в Берлине — как «ошибочные».

О реакции Запада — в материале «Ъ» «Запад принимает противоядрие».

Леонид Уварчев