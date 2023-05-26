Запад принимает противоядрие

США и страны Евросоюза отреагировали на заявление белорусского президента Александра Лукашенко о начале процесса перемещения на территорию его страны российского ядерного оружия. В Вашингтоне действия Москвы и Минска охарактеризовали как «провокационные», в Брюсселе — как «ведущие к росту напряженности», а в Берлине — как «ошибочные». Власти РФ и Белоруссии тем временем настаивают на том, что принимаемые ими меры не нарушают их международные обязательства, в отличие от действий Вашингтона и его союзников по НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Не видели, но осуждаем

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала меры по реализации договоренностей между Москвой и Минском о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия «очередным примером провокационных решений». В то же время она подчеркнула, что США на данный момент «не видят никаких причин» корректировать готовность своих собственных ядерных сил. «Мы видели сообщения о договоренностях РФ и Белоруссии (о ядерном оружии.— “Ъ”) и продолжаем следить за ситуацией»,— отметила она.

Глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в свою очередь добавил, что США «решительно осуждают эти договоренности между Россией и Белоруссией». «Это последний пример безответственного поведения, которое мы наблюдали со стороны России с момента ее полномасштабного вторжения на Украину более года назад»,— заявил он. Он также подчеркнул, что США не намерены повышать готовность своих стратегических сил и не видят каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Ни в Белом доме, ни в Госдепе при этом не подтвердили, что Россия действительно начала перемещать тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил на брифинге в Брюсселе, что договоренности РФ и Белоруссии в ядерной сфере «только приведут к росту напряженности и эскалации». «Этот шаг можно рассматривать в контексте российской агрессии и ее поддержки со стороны Белоруссии. Европейский союз будет очень внимательно следить за ситуацией»,— сказал он.

В свою очередь представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер охарактеризовал заявления о начале перемещения российского ядерного оружия на территорию Белоруссии как «очередную попытку ядерного запугивания со стороны России». «Наш сигнал ясен: это размещение является ошибочным шагом. Мы его решительно отвергаем»,— заявил он на брифинге в Берлине.

Совместные миссии выполнимы

Напомним, в четверг в Минске министры обороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского тактического ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. «В условиях крайне резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО (мы.— “Ъ”) вынуждены принимать ответные меры в военно-ядерной сфере,— заявил Сергей Шойгу в ходе церемонии.— B соответствии c решением наших верховных главнокомандующих организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь».

По его словам, белорусской стороне уже передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении. «Часть белорусских самолетов (Су-25) переоборудована для возможного применения ядерного оружия. Военнослужащие прошли соответствующую подготовку»,— добавил Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ заверил: осуществляемые Москвой и Минском меры «соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам». «Весь комплекс мероприятий организован строго в соответствии с действующими международными обязательствами и не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО.— “Ъ”)»,— уточнил он.

Россия, по словам Сергея Шойгу, размещая тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, не передает контроль над ним Минску: «Решение о его применении остается за Москвой».

Ранее российские официальные лица неоднократно обвиняли США и их союзников по НАТО в нарушении ДНЯО из-за «совместных ядерных миссий», в ходе которых военнослужащие из пяти стран—членов альянса, на территории которых размещено американское тактическое ядерное оружие, привлекаются к учебно-тренировочной деятельности с ним. Кроме того, ряд стран—членов НАТО входят в Группу ядерного планирования альянса. При этом США также всегда подчеркивают, что о передаче контроля над ядерным оружием неядерным странам в ходе этих миссий речь не идет и решения о применении будут приниматься Вашингтоном.

По мнению Сергея Бацанова, директора Женевского офиса Пагуошского движения ученых, ранее на протяжении многих лет работавшего в системе МИД СССР / России (среди прочего он возглавлял советскую, а потом российскую делегацию на Конференции по разоружению в Женеве), просьба Белоруссии о размещении на ее территории ядерного оружия и решение России удовлетворить ее «никак не противоречат ДНЯО и вытекающим из него обязательствам этих стран». «В договоре нет каких-либо положений, которые бы запрещали размещение ядерного оружия одних стран на территории других. Там сказано, что государства—обладатели ядерного оружия обязуются "не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно". Но размещение на другой территории — это еще не передача. Ядерное оружие остается под контролем обладателя»,— отметил он в беседе с “Ъ”.

Программа же «совместных ядерных миссий» НАТО, по его словам, «вполне может вызывать вопросы с точки зрения соблюдения договора». «Почему? Потому что далее в ДНЯО сказано, что государства—обладатели ядерного оружия обязуются "никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или к приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами". Между тем особое оборудование, средства доставки, обучение экипажей и иных специалистов работе со специфическими боеприпасами и другие действия, предпринимаемые в рамках этой программы, могут подпадать под "поощрение". Но тут важно знать детали,— рассуждает собеседник “Ъ”.— Кроме того, эта программа, насколько я понимаю, подразумевает, что в военное время контроль над ядерным оружием может перейти неядерным странам, на территории которых оно размещено. А ведь в ДНЯО не сказано, что договор действует только в мирное время. Вот вопросы и возникают». Отметим, что, говоря о планах размещения на территории Белоруссии российского ядерного оружия, президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Москва и Минск лишь копируют опыт НАТО.

Перемещение во времени

Как бы то ни было, пока никаких подробностей о месте размещения соответствующих боеприпасов на территории Белоруссии, а также о дате их завоза туда в открытом доступе нет. Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что строительство спецхранилища для ядерного оружия на территории Белоруссии будет завершено к 1 июля (см. “Ъ” от 26 марта). В апреле Министерство обороны Белоруссии сообщило о завершении процесса обучения белорусских пилотов, сопроводив новость видеосъемкой, на основании которой специалисты из Американской федерации ученых (FAS) сделали вывод, что она сделана на военном аэродроме, расположенном восточнее города Лида Гродненской области. В советское время в этом районе располагались части 49-й гвардейской ракетной дивизии (расформирована в 1997 году). О нынешнем состоянии этих объектов открытой информации, однако, нет.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину, что места хранения ядерного оружия подготовлены и перемещение соответствующих боеприпасов «уже началось».

В пятницу журналисты попросили прояснить ситуацию пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. «Мы знаем, что Белоруссия сталкивается с весьма недружественными, если не сказать больше — враждебными — проявлениями со стороны соседних для нее государств. Мы слышали весьма и весьма агрессивные заявления в адрес Белоруссии, мы слышали также официальные заявления, в которых декларируется намерение вмешиваться во внутренние дела Белоруссии,— заявил он.— Все это, конечно, позволяет нам сделать вывод, что Белоруссия, да, собственно, как и мы сами, находится в весьма и весьма враждебном окружении. Это все требует от нас дальнейшего развития наших союзнических отношений, укрепления этих отношений, которые подразумевают разные области, в том числе и дальнейшее развитие отношений в военной сфере. Что мы и делаем».

По данным агентства ТАСС, Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, действительно ли процесс перемещения нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии уже начался. «Я сказал то, что сказал по этой теме»,— ответил он.

Елена Черненко