Россия начала перемещать нестратегическое ядерное оружие в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил в эфире Первого канала, что Россия начала перемещение нестратегического ядерного оружия к подготовленным местам хранения на территории страны.

Господин Лукашенко рассказал, что 25 мая президент России Владимир Путин сообщил ему о подписании указа «о действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии».

«Было принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов», — сказал президент Белоруссии (цитата по ТАСС).

Владимир Путин сообщил о решении разместить нестратегическое ядерное оружие в Белоруссии 25 марта. 25 мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания такого оружия в спецхранилищах не белорусской территории.

Подробнее о размещении ядерного оружия — в публикации «Ъ» «Белоруссия готова к ядерному дару».