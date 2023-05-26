Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин рассказал, что возобновление авиасообщения с Грузией было его личным решением

Президент Владимир Путин заявил на встрече с членами «Деловой России», что возобновление прямого авиасообщения с Грузией было его личным предложением и решением. Он подчеркнул, что Россия будет и дальше делать шаги навстречу Грузии.

Как пояснил президент, решение возобновить перелеты было связано с рядом факторов, в том числе с началом сезона отпусков. «Хотелось поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии. Да и наш бизнес и наших граждан, которые хотят там отдыхать. Которые любят Грузию, хотят соприкоснуться с природой, с культурой, с кухней»,— пояснил свою логику президент.

Тяжелая судьба взаимных поездок россиян и грузин

Читать далее

Протесты и негативная реакция на возобновление перелетов у части грузинских властей и общества, по словам Владимира Путина, стали для него полной неожиданностью. «Думал, все скажут: ну вот спасибо, хорошо. Началась непонятная буча по этому поводу. Неожиданная. Думаю, совсем спятили, что там у них происходит?» — сказал господин Путин.

Запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний президент РФ снял 10 мая. Он был введен летом 2019 года в ответ на протесты в Тбилиси из-за появления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте.

Первый авиарейс компании «Азимут» из Москвы в Тбилиси состоялся 19 мая, его встретили митингом протеста. Митинги против прямого авиасообщения прошли и в день отмены запрета, 10 мая.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Грузия искупила визу».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...