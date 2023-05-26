Путин рассказал, что возобновление авиасообщения с Грузией было его личным решением

Президент Владимир Путин заявил на встрече с членами «Деловой России», что возобновление прямого авиасообщения с Грузией было его личным предложением и решением. Он подчеркнул, что Россия будет и дальше делать шаги навстречу Грузии.

Как пояснил президент, решение возобновить перелеты было связано с рядом факторов, в том числе с началом сезона отпусков. «Хотелось поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии. Да и наш бизнес и наших граждан, которые хотят там отдыхать. Которые любят Грузию, хотят соприкоснуться с природой, с культурой, с кухней»,— пояснил свою логику президент.

Протесты и негативная реакция на возобновление перелетов у части грузинских властей и общества, по словам Владимира Путина, стали для него полной неожиданностью. «Думал, все скажут: ну вот спасибо, хорошо. Началась непонятная буча по этому поводу. Неожиданная. Думаю, совсем спятили, что там у них происходит?» — сказал господин Путин.

Запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний президент РФ снял 10 мая. Он был введен летом 2019 года в ответ на протесты в Тбилиси из-за появления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте.

Первый авиарейс компании «Азимут» из Москвы в Тбилиси состоялся 19 мая, его встретили митингом протеста. Митинги против прямого авиасообщения прошли и в день отмены запрета, 10 мая.

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