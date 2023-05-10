Грузия искупила визу

Россия возобновляет авиасообщение с Грузией и отменяет визы для грузинских граждан. Это ожидавшееся решение президента РФ Владимира Путина все равно стало сенсацией и даже вызвало скандал. Российский МИД объяснил ослабление ограничительных мер «принципиальным подходом», суть которого в облегчении контактов граждан двух стран. А вот в Грузии мнения разделились: в правительстве одобрили жест Москвы, а президент Саломе Зурабишвили назвала его «российской провокацией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решения президента РФ Владимира Путина в Грузии восприняли неоднозначно: правительство республики одобрило отмену виз для грузин и запрета на авиаперелеты, а вот оппозиция заявила о потенциальных угрозах

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Решения президента РФ Владимира Путина в Грузии восприняли неоднозначно: правительство республики одобрило отмену виз для грузин и запрета на авиаперелеты, а вот оппозиция заявила о потенциальных угрозах

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Больше не русофобы

Владимир Путин 10 мая двумя своими указами изменил порядок, годами действовавший в отношении Грузии и ее граждан. С указом, отменяющим запреты на полеты в Грузию российских авиакомпаний, все более или менее ясно.

К прекращению авиасообщения или его возобновлению Россия прибегала каждый раз, когда отношения двух стран по той или иной причине ухудшались или улучшались.

В последний раз Москва, также указом господина Путина, ввела такой запрет 21 июня 2019 года. Тогда Тбилиси буквально взорвался акциями протеста, вызванными тем, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов вдруг появился в кресле спикера грузинского парламента. Он и другие российские депутаты прилетели в Грузию для участия в Межпарламентской ассамблее православия, одно из заседаний которой состоялось в парламенте страны. Там господин Гаврилов, как президент ассамблеи, разместился в кресле председателя грузинского законодательного органа.

Это спровоцировало протесты, вылившиеся в беспорядки и политический кризис в Грузии, по итогам которого в отставку ушел спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Кроме того, скандал привел к самому серьезному после российско-грузинской войны 2008 года охлаждению в отношениях Москвы и Тбилиси. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в разгар кризиса называла Россию «врагом и оккупантом». Российские политики и чиновники, в числе которых были пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава МИДа Сергей Лавров, со своей стороны обвиняли Тбилиси в разгуле русофобии. В качестве ответной меры Владимир Путин и подписал 21 июня 2019 года указ, запрещающий перелеты из России в Грузию и обратно. Объяснялась эта мера в том числе необходимостью обеспечить безопасность граждан РФ.

С визовым режимом история более долгая. В отношении Грузии он был введен Москвой еще в конце 2000 года.

Тем самым соседняя с Россией закавказская страна стала вторым государством СНГ (визовый режим на тот момент действовал только с Туркменистаном), чьи граждане должны были получать визу для посещения РФ.

Ираклий Менагаришвили, в 1995–2004 годах возглавлявший грузинский МИД, в беседе с “Ъ” напомнил, что инициатором введения виз был Владимир Путин — тогда в должности премьер-министра при президенте Борисе Ельцине. По словам господина Менагаришвили, осенью 1999 года, в начале второй чеченской кампании, «президент Ельцин лично звонил президенту Эдуарду Шеварднадзе и просил разрешения разместить российские войска на границе Чечни с грузинской стороны».

Эдуард Шеварднадзе, вспоминает экс-министр, ответил отказом, после чего премьер-министр Владимир Путин поручил российскому МИДу ввести визовый режим для граждан Грузии. Ираклий Менагаришвили отмечает, что переговоры по линии дипломатических ведомств тогда «практически не велись, и российские коллеги действовали в одностороннем порядке».

Визовый режим в итоге заработал с двух сторон — Грузия также ввела его в отношении россиян. Но грузинскую визу получить было очень просто. Россиянам для этого не нужно было обращаться в посольство — ее за небольшую плату вклеивали в паспорт во время пересечения границы.

Позже, в 2012 году, тогдашний президент Михаил Саакашвили инициировал отмену виз для россиян — несмотря на то что дипотношения между Россией и Грузией были разорваны по инициативе последней из-за августовской войны 2008 года. «Мы никогда не закроем границу для российских бизнесменов и туристов, так как там, где активен бизнес, не место гусеницам танков»,— заявил тогда господин Саакашвили. Москва же отменила визы для граждан Грузии только сейчас.

Отмена Россией введенных ею же ограничений стала сенсацией, хотя в публичном поле возможные послабления обсуждали с прошлого года.

В декабре прошлого года директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ (курирует Азербайджан, Армению, Грузию, Абхазию, Южную Осетию) Денис Гончар в интервью информагентству ТАСС хвалил Тбилиси за прагматичный подход к отношениям с Москвой на фоне санкций, вводимых разными странами против России из-за ее действий в отношении Украины. Господин Гончар тогда же намекнул, что российская сторона «при формировании нужных предпосылок» может отменить запрет на перелеты и даже пойти на отмену визового режима. Что это за предпосылки, дипломат не пояснял. Но глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников тогда в разговоре с «РИА Новости» связал готовность Москвы отменять запреты с «ответственной политикой Грузии в нынешней сложной ситуации».

Чем лучше — тем хуже

Грузинские власти указы Владимира Путина комментировали совершенно по-разному. В Минэкономики Грузии тут же заявили, что готовы выдать разрешения на перевозки тем российским авиакомпаниям, которые не находятся под санкциями.

Глава МИД страны Илья Дарчиашвили остался доволен отменой виз. «Более 1 млн наших граждан проживают в Российской Федерации. У них очень тесные связи с людьми — родственниками, близкими,— которые проживают в Грузии, и это решение, увиденное сквозь гуманитарную призму, для любой ответственной власти приветствуется. Оно облегчит бытовую жизнь нашим гражданам»,— заявил министр (цитата по ТАСС).

Кстати, именно гуманитарными соображениями решение российского президента объяснял и МИД РФ. «Принятые президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений»,— заявила по этому поводу официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Жест доброй воли, однако, в Грузии оценили далеко не все. Президент Саломе Зурабишвили, не в первый раз демонстрирующая особое мнение, назвала решение Владимира Путина «еще одной российской провокацией».

«Это неприемлемо до тех пор, пока Россия продолжает агрессию против Украины и продолжает оккупацию грузинских территорий (имеются в виду Абхазия и Южная Осетия, чью независимость Россия признала в 2008 году.— “Ъ”)»,— написала госпожа Зурабишвили в Twitter.

Затем на специальном брифинге президент сказала, что Грузии «не нужны подарки от России». Эти «подарки», по ее словам, ставят Грузию, которую и так нередко обвиняют в нарушении западных санкций, в еще более сложное положение, а также в целом противоречат цели получения Тбилиси статуса кандидата в члены ЕС.

Саломе Зурабишвили также предупредила, что игнорирование проукраинских и проевропейских настроений «приведет к адекватному ответу со стороны общества». Это явно был намек на возобновление протестов, которые совсем недавно происходили в стране в связи с попыткой правящей партии «Грузинская мечта» принять закон «Об иностранных агентах». Под давлением улицы он в итоге был отозван.

Президент Грузии, согласно конституции, обладает символическими, представительскими функциями и может влиять на реальную политику страны лишь подобными громкими заявлениями.

Но ее слова уже вовсю цитируют однопартийцы и сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, в том числе из его партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

Депутат ЕНД Хатия Деканоидзе, занимавшая в прошлом пост главы Национальной полиции Украины, заявила, что руководство России «вознаграждает правящую партию "Грузинская мечта" за, по сути, антиукраинскую позицию». Поэтому, по мнению госпожи Деканоидзе, «этот шаг делает почти невозможным европейскую интеграцию Грузии при нынешних властях».

Напомним, Грузия наряду с Украиной и Молдавией претендовала на получение статуса страны-кандидата в ЕС, однако летом прошлого года его обрели лишь Киев и Кишинев, что в Тбилиси было воспринято как несправедливость.

В последнее время отношения между Украиной и Грузией — притом что обе страны идут одним курсом в Евросоюз и НАТО — безоблачными назвать нельзя. Украинские власти на разных уровнях неоднократно обвиняли Тбилиси в «аморальной» позиции в отношении российской военной операции на территории Украины, а также в предоставлении РФ возможности обходить западные санкции и поставках России продукции двойного назначения.

Проправительственные депутаты грузинского парламента комментируют ситуацию иначе.

«Россия в одностороннем порядке ввела визовый режим и в одностороннем порядке запретила прямые рейсы. Сейчас сама же все отменила. Что же тут особенного?» — удивлялся в беседе с журналистами член фракции «Силы народа» Гурам Мачарашвили. Он не преминул напомнить, что экс-президент Михаил Саакашвили, отбывающий сейчас шестилетний тюремный срок, отменил визы для россиян еще 11 лет назад.

Эти объяснения вряд ли в чем-то убедят оппозицию и ее сторонников, уверенных в том, что нынешняя власть является пророссийской и лишь прикрывается проевропейскими лозунгами. Но пока ничего серьезного оппозиция не предприняла. Вечером 10 мая перед зданием МИД Грузии прошла небольшая — митинговали несколько десятков человек — акция протеста против отмены виз и возобновления Россией авиасообщения.

Георгий Двали, Тбилиси; Владимир Соловьев