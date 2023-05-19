Первый рейс из Москвы в Грузию встретили митингом протеста

Несколько десятков человек собралось у тбилисского аэропорта в момент, когда там приземлился первый после 2019 года прямой рейс Москва—Тбилиси. Его выполнила российская авиакомпания «Азимут». Митингующие, представляющие оппозиционную партию «Дроа», несли плакаты, осуждающие возобновление авиасообщения между двумя странами.

Полиция не пустила демонстрантов непосредственно к зданию аэропорта, когда оппозиционные активисты все же попытались туда прорваться, полиция задержала шесть человек.

Гости из РФ прошли паспортный контроль, вышли из аэропорта и разъехались по городу без особых происшествий.

Ранее посол США в Тбилиси Келли Дегнан выразила поддержку участникам акции протеста. По ее словам, «обеспокоенность» грузинского общества ей «понятна», поскольку «Россия оккупирует грузинские территории» — Абхазию и Южную Осетию.

Явно отвечая в том числе на заявление американского дипломата, премьер-министр Ираклий Гарибашвили сказал на брифинге, что Грузия «не является членом НАТО и членом ЕС», поэтому не намерена вводить санкции против России и отказываться от торгово-экономических связей с ней.

Сегодня, 19 мая, Министерство экономики и устойчивого развития выдало разрешение на полеты еще одной российской авиакомпании — Red Wings. Она будет выполнять рейсы Сочи—Тбилиси и Москва—Кутаиси по три раза в неделю.

Подробнее о турах в Грузию — в материале «Ъ».

Георгий Двали, Тбилиси