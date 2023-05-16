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Коммерсантъ FM
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Первый авиарейс компании «Азимут» из Москвы в Тбилиси состоится 19 мая

19 мая в 8:50 мск состоится первый рейс авиакомпании «Азимут» из Москвы в Тбилиси, после чего полеты по этому маршруту будут совершаться ежедневно, следует из информации на сайте компании.

По состоянию на 12:55 мск стоимость самого дешевого билета из Москвы в Тбилиси на 19 мая составляет 25 063 руб. Первый рейс из Тбилиси в Москву также состоится 19 мая в 14:55 по местному времени (15:55 мск), следует из информации на сайте «Азимута». Самый дешевый билет рейса в Москву стоит 23 587 руб.

«Азимут» — первая российская авиакомпания, которой Грузия выдала разрешение на выполнение рейсов в страну после снятия запрета на авиасообщение с РФ. Сегодня, 16 мая, грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией, полеты в Москву будут совершаться семь раз в неделю начиная с 20 мая. Известно, что Red Wings запросила в Росавиации допуски на полеты в Грузию из Москвы, Самары и Казани.

Ранее глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили сообщил, что три российские авиакомпании запросили выполнение рейсов во все три грузинских аэропорта: Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Названия авиакомпаний он не уточнял. При этом власти Грузии ранее говорили, что рейсы из России должны выполняться только теми авиакомпаниями и самолетами, которые не попали под санкции.

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10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минтрансе говорили, что российские авиакомпании будут выполнять еженедельно семь рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства. Правительство Грузии приветствовало этот шаг, однако президент страны Саломе Зурабишвили назвала отмену виз провокацией.

Эрдни Кагалтынов

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