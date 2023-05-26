Президент Грузии Зурабишвили призвала ограничить в правах проживающих в стране россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правительство страны за решение возобновить прямые авиарейсы с Россией. Также, по ее мнению, власти должны ввести ограничения против россиян, которые прибыли в страну за последний год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саломе Зурабишвили

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ Саломе Зурабишвили

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ

«Независимость, которую мы сегодня празднуем, означает защиту своих граждан. Государственность означает, что страна управляется правилами и законами. Это подход государства, который должен распространяться на всех. Поэтому непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах, как здравоохранение, образование»,— сказала Саломе Зурабишвили во время выступления в честь Дня независимости Грузии в Тбилиси (цитата по «РИА Новости»).

Госпожа Зурабишвили также назвала внешнюю политику Грузии непонятной. По ее мнению, она все больше изолируется от европейской перспективы. «Но нагнетание страха в стране, которая помнит столько вторжений и завоеваний, нельзя использовать как формулу успешного управления... Непонятно и обидно, когда мы сегодня подсчитываем, сколько миллионов принесет нам "подарок" полетов»,— сказала она.

В середине мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на прямое авиасообщение со страной. Рейсы в Грузию запустили авиакомпании «Азимут», Georgian Airways и Red Wings с 20 мая. В Georgian Airways также сообщали о планах запустить для россиян транзитные рейсы в Европу через Тбилиси с 15 июня.

Саломе Зурабишвили выступала против возобновления прямого авиасообщения с Москвой. Она также говорила, что будет бойкотировать Georgian Airways, пока компания не отменит рейсы в Россию. В ответ в авиакомпании заявили, что не будут пускать госпожу Зурабишвили в свои самолеты.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Прилетный случай».