Эфир взяли в оборот

«19 сентября Белый дом аннулировал аккредитации журналистов CNN, Politico и MS NOW, заявив, что освещение деятельности президента — это привилегия, а не право CNN входить в основной телевизионный пул Белого дома. Все пять, включая лояльный Трампу Fox News, неожиданно из солидарности приостановили съемки и отказались представлять замену. Бойкот продлился до 24 сентября. Аккредитации вернули после того, как суд признал запрет, по всей видимости, неконституционным. Но споры о допуске будут продолжаться. С другой стороны, телеканалы, которые находятся в президентском пуле, координируются друг с другом для того, чтобы предоставлять друг другу контент, ну и, соответственно, минимизировать издержки. Проблема была в том, что телеканал CNN, которому было запрещено присутствовать в президентском пуле, как раз время его дежурства было на момент Генеральной Ассамблеи. Фактически телеканалы были не готовы к тому, чтобы предоставить замену. Это вопрос был именно коммерческим или организационным, в общем, именно это, видимо, будет рассматривать американский суд.