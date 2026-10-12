Эфир взяли в оборот
Чем грозит телеканалам США расследование Минюста о бойкоте президента
12.10.2026, 12:09
Минюст США проверяет крупнейшие телеканалы на возможный сговор из-за бойкота Дональда Трампа. Под расследование попали как либеральные, так и консервативные СМИ, включая Fox, ABC, CBS, CNN и NBC. В сентябре они отказались освещать мероприятия с участием президента США. Причиной стал запрет на работу в Белом доме журналистам CNN, Politico и MS NOW. Трамп обвинил их в распространении фейков.
Теперь Минюст выясняет, не нарушили ли телеканалы антимонопольное законодательство, когда договорились о бойкоте. При этом сам он уже завершился, рассказывает собственный корреспондент «Коммерсанта» в Вашингтоне Екатерина Мур:
«19 сентября Белый дом аннулировал аккредитации журналистов CNN, Politico и MS NOW, заявив, что освещение деятельности президента — это привилегия, а не право CNN входить в основной телевизионный пул Белого дома. Все пять, включая лояльный Трампу Fox News, неожиданно из солидарности приостановили съемки и отказались представлять замену. Бойкот продлился до 24 сентября. Аккредитации вернули после того, как суд признал запрет, по всей видимости, неконституционным. Но споры о допуске будут продолжаться. С другой стороны, телеканалы, которые находятся в президентском пуле, координируются друг с другом для того, чтобы предоставлять друг другу контент, ну и, соответственно, минимизировать издержки. Проблема была в том, что телеканал CNN, которому было запрещено присутствовать в президентском пуле, как раз время его дежурства было на момент Генеральной Ассамблеи. Фактически телеканалы были не готовы к тому, чтобы предоставить замену. Это вопрос был именно коммерческим или организационным, в общем, именно это, видимо, будет рассматривать американский суд.
Подобные прецеденты уже были. Самый близкий, в 2025 году — это расследование против медиаорганизации Media Matters, которую обвиняли в организации рекламного бойкота соцсетей, прежде всего X Илона Маска. Подавалось как сговор, однако суд заблокировал проверку как бы месть за критическую публикацию о стороннике Трампа. Комиссия отозвала запрос, но заключила мировое соглашение с тремя рекламными агентствами, запретив им какие-либо координированные бойкоты».
Пока действовал бойкот, администрация президента США запустила собственный канал под названием «Трамп ТВ». Но он уже отметился резонансными неудачами.
Без помощи телеканалов из пула — там не смогли организовать съемки на открытии новой вертолетной площадки Белого дома. Трансляция шла, но речи Трампа не было слышно». Шансов у такого расследования в суде немного, считает партнер юридической фирмы Digital&Analogue Partners Екатерина Смирнова:
«Антимонопольное законодательство запрещает коллективный бойкот, например, несколько коммерческих организаций на рынке отказываются поставлять товар определенному покупателю. Это, разумеется, запрещено антимонопольным законодательством, потому что это ведет к дискриминации, к повышению цены на товар или на услугу в конечном счете. В принципе, поскольку речь идет о коммерческих компаниях телевизионных, Департамент юстиции применяет ровно такую же логику и говорит, что вы, вероятно, сговорились для того, чтобы бойкотировать трансляцию из Белого дома и освещать деятельность администрации президента.
Но Министерству юстиции будет непросто доказать, что компании действовали сообща именно ради бойкота администрации Трампа, с целью повысить цены или дискриминировать.
Собственно, я думаю, что на этом будет строиться защита компаний, что здесь нет коммерческого интереса с точки зрения конкурентного права и акта Шермана, на который ссылается Минюст.
К большому сожалению, в текущей политической конъюнктуре Департамент юстиции США предъявляет такое количество исков, в том числе по делам, которые уже были проиграны ими в судах, ровно такой же природы политический иск — показать условное место независимой журналистике: что, вы говорите, у вас солидарность цеховая? К сожалению, вот текущий состав Министерства юстиции США очень часто действует в таком разрезе, и таких исков много и по миграционной политике, и это просто один из них, достаточно популистский иск».
Администрация Трампа уже ограничивала доступ журналистам Associated Press в Овальный кабинет и на борт Air Force One, из-за того, что они продолжили писать «Мексиканский залив» вместо «Американский залив». Трамп переименовал его одним из первых своих указов. Суд, впрочем, обязал вернуть им аккредитацию.