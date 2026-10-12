«Идея на миллион с Олегом Богдановым»
Лицензия на российский дизель
12.10.2026, 11:48
Власти США 9 октября выпустили лицензию, которая разрешает России экспорт дизельного топлива на мировой рынок, в том числе в Соединенные Штаты. Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов рассуждает о том, как решение американцев отразилось на российском рынке нефтегаза.
Олег Богданов: Сегодня неплохой день для российского фондового рынка. Индекс Мосбиржи вырос на 3,1%, подошли мы к уровню 2400, растут наши облигации, и укрепляется российский рубль больше чем на 1%. Главная тема — это неожиданное решение американцев разрешить России экспорт дизеля на мировой рынок. Лицензия будет действовать до 7 апреля 2027 года, то есть достаточно длительный, полугодовой период. Объем дизеля, может быть, и не очень большой, хотя для Соединенных Штатов в текущей ситуации это существенная величина, там больше 4 млн тонн по итогу, но здесь важен прецедент.
Судя по всему, счета наших банков в Соединенных Штатах будут открыты на какое-то время, и здесь тоже будут сняты ограничения и санкции. Это очень важный технический момент, который позволяет в будущем нашему нефтегазовому сегменту по принципу работы с дизелем поступать и с газом, и с другими нефтепродуктами. Поэтому был взрывной рост на российском рынке нефтегаза, по 10% акции наши прибавили. Важное значение имеет и чисто геополитический момент. Впервые, наверное, за все то время, когда на рынке пытались расторговать так называемый «дух Анкориджа», здесь реальное событие: американцы не привязываются к украинской тематике, когда выдают лицензию на экспорт российского дизеля. Это очень важный прецедент, который будет иметь, судя по всему, долгосрочное и среднесрочное значение.
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