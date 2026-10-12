«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Судя по всему, счета наших банков в Соединенных Штатах будут открыты на какое-то время, и здесь тоже будут сняты ограничения и санкции. Это очень важный технический момент, который позволяет в будущем нашему нефтегазовому сегменту по принципу работы с дизелем поступать и с газом, и с другими нефтепродуктами. Поэтому был взрывной рост на российском рынке нефтегаза, по 10% акции наши прибавили. Важное значение имеет и чисто геополитический момент. Впервые, наверное, за все то время, когда на рынке пытались расторговать так называемый «дух Анкориджа», здесь реальное событие: американцы не привязываются к украинской тематике, когда выдают лицензию на экспорт российского дизеля. Это очень важный прецедент, который будет иметь, судя по всему, долгосрочное и среднесрочное значение.