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Коммерсантъ FM
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Авиакомпания Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу

Авиакомпания Georgian Airways намерена запустить транзитные рейсы через Тбилиси в Европу для россиян с 15 июня, сообщил основатель грузинского перевозчика Тамаз Гаиашвили. Перелеты будут совершаться в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники.

«Будет достаточный спрос на этих (транзитных) маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях»,— заявил он в интервью RTVI. Он уточнил, что окончательные детали по запуску транзитных рейсов в настоящее время еще прорабатываются.

Также в Georgian Airways ожидают, что пассажирский поток между Россией и Грузией постепенно восстановится, добавил господин Гаиашвили.

10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты в Грузию и визовый режим для граждан этой страны. Рейсы в Грузию запустили авиакомпании «Азимут», Georgian Airways, Red Wings.

20 мая первый прямой рейс из Тбилиси в Москву выполнила Georgian Airways, из Москвы в Тбилиси — «Азимут». Во время прилета российского самолета рядом с аэропортом Тбилиси прошел митинг против возобновления авиасообщения.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Прилетный случай».

Александр Кислов

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