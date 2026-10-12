Уголовное дело в отношении бывшего мэра Владивостока Николаева признали законным

Напомним, в октябре 1999 года Первореченский райсуд Владивостока оправдал Владимира Николаева по обвинению в вымогательстве. По версии следствия, в 1998 году Николаев в компании с двумя подручными вымогал у местного авторитетного предпринимателя Леонида Ивлева $300 тыс и избил его. В бизнесмена стреляли из ружья, но «умысел на убийство не был доведен до конца благодаря активному сопротивлению жертвы». В основу оправдательного приговора было положено то обстоятельство, что «ни потерпевший, ни очевидцы не опознали нападавшего».