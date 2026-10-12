Уголовное дело в отношении бывшего мэра Владивостока Николаева признали законным
12.10.2026, 11:49
Приморский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты на решение суда первой инстанции, санкционировавшего привлечение Владимира Николаева, в 2004–2008 годах мэра города, к уголовной ответственности за покушение на убийство. «Решение (Первореченского районного суда Владивостока.— “Ъ”) оставлено без изменений»,— сообщила “Ъ” руководитель объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.
В августе 2026 года Перволреченский райсуд отменил оправдательный приговор в отношении Владимира Николаева и вернул дело прокурору «для последующей квалификации действий обвиняемого по более тяжкому составу преступления — по ч. 3 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с вымогательством)».
Напомним, в октябре 1999 года Первореченский райсуд Владивостока оправдал Владимира Николаева по обвинению в вымогательстве. По версии следствия, в 1998 году Николаев в компании с двумя подручными вымогал у местного авторитетного предпринимателя Леонида Ивлева $300 тыс и избил его. В бизнесмена стреляли из ружья, но «умысел на убийство не был доведен до конца благодаря активному сопротивлению жертвы». В основу оправдательного приговора было положено то обстоятельство, что «ни потерпевший, ни очевидцы не опознали нападавшего».
Спустя почти 30 лет следствием были повторно допрошены потерпевший и очевидцы событий. Как считают в прокуратуре, теперь они рассказали правду, а ранее «не давали изобличающих показаний из-за опасений за свою жизнь и здоровье», поскольку на них «оказывалось давление со стороны представителей криминального мира».
В региональном следственном управлении СКР и прокуратуре Приморья решение крайсуда комментировать “Ъ” не стали. По данным местных СМИ, Владимир Николаев в настоящее время находится за пределами России.