Глава МИД Польши призвал страны ЕС закрыть российские консульства

Министр поддержал призывы к сокращению количества туристических виз ЕС, выдаваемых россиянам. В 2025 году было выдано почти 500 тыс. таких виз. По мнению Радослава Сикорского, в ЕС нужно пускать только россиян с биометрическим паспортом. Он считает, что это поможет предотвратить «передвижение агентов под вымышленными именами».