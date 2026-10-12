Глава МИД Польши призвал страны ЕС закрыть российские консульства
12.10.2026, 12:00
Странам Европы нужно закрыть российские консульства и запретить свободное передвижение российских дипломатов, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он также призвал Евросоюз (ЕС) сократить численность российского дипперсонала.
«У меня больше не осталось консульств (России в Польше), но у других они еще есть»,— сказал господин Сикорский в интервью Financial Times.
Министр поддержал призывы к сокращению количества туристических виз ЕС, выдаваемых россиянам. В 2025 году было выдано почти 500 тыс. таких виз. По мнению Радослава Сикорского, в ЕС нужно пускать только россиян с биометрическим паспортом. Он считает, что это поможет предотвратить «передвижение агентов под вымышленными именами».
1 сентября власти ФРГ в ответ на инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига объявили о закрытии генконсульства РФ в Бонне и расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине. Россия в ответ отозвала согласие на работу генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге и потребовала закрыть немецкие культурные центры имени Гете.