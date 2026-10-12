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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Мир

Глава МИД Польши призвал страны ЕС закрыть российские консульства

12.10.2026, 12:00
Странам Европы нужно закрыть российские консульства и запретить свободное передвижение российских дипломатов, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он также призвал Евросоюз (ЕС) сократить численность российского дипперсонала.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Александр Коряков / Коммерсантъ

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«У меня больше не осталось консульств (России в Польше), но у других они еще есть»,— сказал господин Сикорский в интервью Financial Times.
Министр поддержал призывы к сокращению количества туристических виз ЕС, выдаваемых россиянам. В 2025 году было выдано почти 500 тыс. таких виз. По мнению Радослава Сикорского, в ЕС нужно пускать только россиян с биометрическим паспортом. Он считает, что это поможет предотвратить «передвижение агентов под вымышленными именами».
1 сентября власти ФРГ в ответ на инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига объявили о закрытии генконсульства РФ в Бонне и расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине. Россия в ответ отозвала согласие на работу генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге и потребовала закрыть немецкие культурные центры имени Гете.
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