Визовые центры Кипра возобновили прием документов в России
12.10.2026, 12:04
Визовые центры Кипра с 12 октября возобновили прием документов в России. При этом сайты могут работать с перебоями: при переходе в некоторые разделы появляется ошибка 404 («Страница не найдена»), тогда как онлайн-запись и отслеживание статуса заявлений остаются доступными, отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Консульства Республики Кипр в Москве и Санкт-Петербурге рады сообщить заявителям, что технические неполадки, влиявшие на процесс обработки визовых заявлений, успешно устранены»,— указано в уведомлении BLS International.
Визовый оператор отметил, что повторно записываться на прием не нужно. С заявителями самостоятельно свяжутся по телефону или электронной почте и зарегистрируют документы.
Прием заявлений был приостановлен 8 октября из-за технических сбоев в консульствах Кипра в Москве и Санкт-Петербурге. Ограничения также затронули Казань, Самару, Нижний Новгород и Новосибирск.