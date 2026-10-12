«М.Видео» восстановил работу сервисов
12.10.2026, 12:01
Сайт и мобильное приложение «М.Видео» возобновили работу. При этом отдельные сервисы «могут работать чуть медленнее обычного», сообщила пресс-служба «М.Видео-Эльдорадо». В компании уточнили, что продолжают работу, и пообещали устранить оставшиеся замедления в ближайшее время.
Сайт и мобильное приложение «М.Видео» столкнулись с перебоями 11 октября из-за аварии у облачного провайдера. В этот день массовый сбой в рунете произошел после очередной атаки на дата-центр «Яндекса». За последние дни под удар БПЛА попали три дата-центра: в Рязанской области, Калуге и Владимире.