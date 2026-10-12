В Польше задержали двух россиян по подозрению в финансовых махинациях

Операцию провели Центральное следственное бюро полиции, Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью и Агентство внутренней безопасности Польши. Кроме россиян, по делу проходят девять поляков и один украинец. Всего задержанные — четыре мужчины и восемь женщин в возрасте от 21 до 57 лет. У россиян были временные виды на жительство на один и два года соответственно.