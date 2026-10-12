В Польше задержали двух россиян по подозрению в финансовых махинациях
12.10.2026, 11:50
Польские правоохранительные органы задержали 12 человек, подозреваемых в работе международной группы, занимающейся банковским мошенничеством. Среди арестованных оказались двое граждан России, данные которых в базах содержат отметки о возможных связях с террористическими организациями, сообщает радиостанция RMF24.
Операцию провели Центральное следственное бюро полиции, Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью и Агентство внутренней безопасности Польши. Кроме россиян, по делу проходят девять поляков и один украинец. Всего задержанные — четыре мужчины и восемь женщин в возрасте от 21 до 57 лет. У россиян были временные виды на жительство на один и два года соответственно.
Следствие установило, что группа действовала около двух лет в Варшаве, Лодзи и Белостоке. Преступники использовали схемы фишинга и быстрые мобильные платежи для хищения денег. Ущерб оценивается в несколько миллионов злотых, а ежедневный доход мошеннической схемы доходил до 200 тыс. злотых ($50,9 тыс.).
Во время обысков изъяты деньги в польской и иностранной валютах, ювелирные украшения и автомобили общей стоимостью свыше 850 тыс. злотых ($216,7 тыс.). Семь задержанных взяты под стражу, остальные находятся под полицейским надзором. Им грозит до 12 лет тюрьмы.