ТАСС: Путин не отказался от участия в саммите БРИКС в ЮАР из-за ордера МУС

Российская сторона отказываться от участия в саммите стран—членов БРИКС (кроме России в объединение входят Бразилия, ЮАР, Китай и Индия) не планирует, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Мероприятие пройдет с 22 по 24 августа в южноафриканской провинции Гаутенг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Российского лидера пригласили, к саммиту идет активная подготовка. Вопросы же, связанные с МУС (Международный уголовный суд.— "Ъ") и так далее, должны решать партнеры в ЮАР. Президент России (Владимир Путин.— "Ъ") не отказывался от участия в саммите»,— приводит агентство слова собеседника. О том, что Владимир Путин получил приглашение посетить ЮАР, Кремль сообщил 24 апреля.

Обсуждение формата саммита и личного присутствия в ЮАР Владимира Путина началось после того, как МУС выдал ордер на его арест по делу о «незаконном вывозе детей». Согласно Римскому статуту, подписавшие его страны обязаны выдать МУС подозреваемых, в отношении которых инстанция выдала ордер на арест. ЮАР подписала Римский статут МУС в 2000 году.

30 апреля Sunday Times писала, что власти ЮАР обсуждают возможность проведения саммита БРИКС в очно-заочном формате, чтобы лидеры стран-участниц смогли участвовать в мероприятии как очно, так и дистанционно. Министр юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональд Ламола заявил, что правительство ЮАР рассматривает включение в национальное законодательство Римского статута МУС. Это позволит принять специальную оговорку, позволяющую обеспечивать иммунитет главам государств от решений МУС.

Милена Костерева