Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ТАСС: Путин не отказался от участия в саммите БРИКС в ЮАР из-за ордера МУС

Российская сторона отказываться от участия в саммите стран—членов БРИКС (кроме России в объединение входят Бразилия, ЮАР, Китай и Индия) не планирует, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Мероприятие пройдет с 22 по 24 августа в южноафриканской провинции Гаутенг.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Российского лидера пригласили, к саммиту идет активная подготовка. Вопросы же, связанные с МУС (Международный уголовный суд.— "Ъ") и так далее, должны решать партнеры в ЮАР. Президент России (Владимир Путин.— "Ъ") не отказывался от участия в саммите»,— приводит агентство слова собеседника. О том, что Владимир Путин получил приглашение посетить ЮАР, Кремль сообщил 24 апреля.

Обсуждение формата саммита и личного присутствия в ЮАР Владимира Путина началось после того, как МУС выдал ордер на его арест по делу о «незаконном вывозе детей». Согласно Римскому статуту, подписавшие его страны обязаны выдать МУС подозреваемых, в отношении которых инстанция выдала ордер на арест. ЮАР подписала Римский статут МУС в 2000 году.

30 апреля Sunday Times писала, что власти ЮАР обсуждают возможность проведения саммита БРИКС в очно-заочном формате, чтобы лидеры стран-участниц смогли участвовать в мероприятии как очно, так и дистанционно. Министр юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональд Ламола заявил, что правительство ЮАР рассматривает включение в национальное законодательство Римского статута МУС. Это позволит принять специальную оговорку, позволяющую обеспечивать иммунитет главам государств от решений МУС.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...