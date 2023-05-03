Власти ЮАР могут предоставить иммунитет главам зарубежных стран от ордера МУС на арест

Правительство ЮАР рассматривает включение в национальное законодательство Римского статута Международного уголовного суда (МУС), сообщил министр юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональд Ламола. Это позволит сделать так, чтобы на глав иностранных государств, приезжающих в страну, распространялся обычный дипломатический иммунитет и их не надо было бы задерживать в связи с ордером МУС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fani Mahuntsi / Gallo Images / Getty Images Фото: Fani Mahuntsi / Gallo Images / Getty Images

МУС организован на основании Римского статута 1998 года, который подписали 123 страны. В их числе все 27 стран Евросоюза. Юрисдикцию суда не признают Россия, а также США и Китай. По 63-й статье Римского статута МУС заочный судебный процесс невозможен. Приводить ордер в исполнение обязаны государства—члены Римского статута.

«ЮАР подписала Римский статут и обязана сейчас выполнять его решения, включая задержание лиц, на арест которых МУС выдал ордер. При этом опыт таких стран как Великобритания и Нидерланды показывает, что при включении Римского статута в национальное законодательство власти уточняют действие положения ст. 98 Римского статута, которая требует отказа от иммунитета для лиц, обвиненных МУС в третьих странах. В результате действующим главам государств предоставляется иммунитет от ордеров МУС»,— сказал министр в интервью SABС (цитата по ТАСС).

Рональд Ламола отметил, что на данный момент власти ЮАР рассматривают и ряд других возможностей, которые позволят избежать ситуации, при которой они вынуждены задерживать действующих глав государств на основании выданного МУС ордера. «В ближайшее время будет принято окончательное решение, которое мы немедленно обнародуем»,— сказал он и добавил, что решить вопрос планируют до начала саммита БРИКС, который пройдет в августе.

ЮАР ратифицировала Римский статут в ноябре 2000 года. 28 апреля 2023 года президент страны Сирил Рамапоса создал межведомственный комитет для изучения вопроса об отношениях и взаимодействии ЮАР с МУС. 30 апреля Sunday Times писала, что власти ЮАР обсуждают возможность проведения саммита БРИКС в очно-заочном формате, чтобы лидеры стран-участниц смогли участвовать в мероприятии как очно, так и дистанционно. Необходимость пересмотреть формат возникла в связи с ордером МУС на арест президента РФ Владимира Путина, который был выдан 17 марта, отмечало издание.

Милена Костерева