Медведев: если Украине дадут ядерное оружие, России надо будет наносить превентивный удар

Если Запад даст Украине ядерное оружие, России нужно будет наносить удар первой, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, предоставление Украине ядерного оружия наряду с истребителями F-16 не исключено.

«Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар»,— сказал господин Медведев журналистам в ходе визита во Вьетнам (цитата по «РИА Новости»).

Дмитрий Медведев также заявил, что, по его мнению, «Европа сошла с ума», а США «действуют в створе своих прагматических интересов». «Что касается Европы, то для меня это удивительная история. Они постоянно подогревают и накаляют своими решениями обстановку»,— сказал он.

Кроме этого, по его мнению, правительство Украины проверяет, как население страны относится к разделу страны. По его словам, об этом говорят заявления украинских властей о «северокорейском сценарии» для завершения конфликта с Россией. «Киевский режим таким образом тестирует, готова ли к такому варианту раздела страны общественность. И для них этот вариант, безусловно, лучше, чем раздел по Крещатику или западным областям»,— сказал господин Медведев.

В январе 2023 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия может предложить «корейский сценарий» для окончания военных действий. По его словам, план предлагал разделить Украину и юридически оформить утрату Киевом контроля над территориями на востоке страны по аналогии с «38-й параллелью» на Корейском полуострове. В Кремле назвали эти заявления «очередной уткой».

С зимы 2023 года США выступали против поставок истребителей F-16 на Украину. Президент США Джо Байден говорил, что Украина не нуждается в них. 21 мая его советник по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что истребители будут отправлены, однако США еще не решили, будут ли сами поставлять их или этим займутся европейские союзники. 25 мая глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что европейскую коалицию по обучению украинских пилотов возглавят Нидерланды и Дания. Украинские военные ожидают, что Нидерланды станут первой страной, которая поставит им F-16.

Подробнее — в материале «Ъ» «Киев получил пилотный проект».

Олеся Павленко