Секретарь СНБО: Украине могут предложить «корейский» вариант разрешения конфликта

Российское руководство якобы может предложить Украине «корейский сценарий» завершения боевых действий, предполагающий разделение страны и юридическое оформление утраты Киевом контроля над восточноукраинскими территориями. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины

«38-я параллель» — неофициальное название границы, разделяющей КНДР и Южную Корею. Была образована после подписания США и СССР соглашения о совместном управлении страной, название получила из-за прохождения по 38-й параллели северной широты.

«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная 38-я параллель. Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, который они могут нам предлагать — это "38-я параллель"»,— рассказал господин Данилов в эфире телемарафона «Единые новости».

Секретарь СНБО также отметил, что официальные лица Южной Кореи в разговоре с ним сожалели о решении своих предшественников, согласившихся на разделение государства демилитаризованной зоной. «Они считают, что тогда была допущена большая ошибка, что пошли на уступки. Сегодня имеют проблемы»,— сообщил чиновник.

С 1950 по 1953 год между КНДР и Южной Кореей велась война, спровоцированная попыткой председателя кабинета министров Северной Кореи Ким Ир Сена объединить Корею под властью коммунистов. Итогом конфликта стало окончательное разделение Корейского полуострова на два государства, после чего боевые действия фактически были прекращены (представители Южной Кореи не стали подписывать соглашение о перемирии 1953 года).

О параллелях между событиями в Корее и на Украине — в материале «Ъ» «Украина це Корея».

Андрей Сапожников