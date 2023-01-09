Песков назвал уткой «корейский вариант» урегулирования военного конфликта России и Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак обсуждает с европейскими политиками урегулирование конфликта России и Украины по «корейскому варианту».

«Оно несправедливо, никто об этом не говорит, это очередная утка»,— ответил Дмитрий Песков на вопрос, справедливо ли предположение украинцев о том, что речь может идти о корейском сценарии «38-й параллели».

8 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия может предложить «корейский сценарий» для завершения боевых действий. План предполагает разделение Украины и юридическое оформление утраты Киевом контроля над территориями на востоке страны по аналогии с «38-й параллелью».

«38-я параллель» — неофициальное название границы, разделяющей КНДР и Южную Корею. Была образована после подписания США и СССР соглашения о совместном управлении страной, название получила из-за прохождения по 38-й параллели северной широты.

Подробнее о завершении корейского конфликта и способе его урегулирования читайте в материале «Ъ».

Олеся Павленко